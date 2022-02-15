«Пожелала политической смерти». Дочь Гергиева объяснила свой пост про Беглова

На вопрос, не жалеет ли она о публикации нелестного в адрес Беглова сейчас, Гергиева ответила: «Не жалею. Единственное, что очень грубо и резко я высказалась, что мне не свойственно в обычной жизни, и мой пост имел иное послание, под моими «пожеланиями смерти» имели место метафоры, а не физические пожелания смерти другому человеку. Я пожелала политической смерти. Но это поняли немногие».



Гневную публикацию Наталья опубликовала на прошлой неделе, но 14 февраля пост был удален. Тогда она пояснила, что ее неудовольствие вызвали коронавирусные ограничения, из-за которых ее с ребенком не пустили в кафе.

