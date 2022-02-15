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«Пожелала политической смерти». Дочь Гергиева объяснила свой пост про Беглова

Дочь дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева Наталья пожелала губернатору Александру Беглову «политической смерти». Так она 15 февраля прокомментировала «Фонтанке» свой пост, в котором резко отозвалась о градоначальнике из-за коронавирусных ограничений.

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На вопрос, не жалеет ли она о публикации нелестного в адрес Беглова сейчас, Гергиева ответила: «Не жалею. Единственное, что очень грубо и резко я высказалась, что мне не свойственно в обычной жизни, и мой пост имел иное послание, под моими «пожеланиями смерти» имели место метафоры, а не физические пожелания смерти другому человеку. Я пожелала политической смерти. Но это поняли немногие».

Гневную публикацию Наталья опубликовала на прошлой неделе, но 14 февраля пост был удален. Тогда она пояснила, что ее неудовольствие вызвали коронавирусные ограничения, из-за которых ее с ребенком не пустили в кафе.

Позднее она написала, что тот самый пост удалил ее супруг. Наталья Гергиева, как и ее отец, является профессиональным музыкантом.

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Комментарии (3)

Савва Морозов
вот было дело недопетрашевцев, которые много чего натрепали и получили реальные сроки, а этой достаточно сказать, что её неправильно поняли и - гуляй дальше.
Фъ, там короткая программа у девушек закончилась. Наши и одна япошка.
Pilat
А в последнем клипе Шнура не она часом поет? :-))))
266159985
Та вони и так дохляки?Куды уж ещё глыбже?Невозмочно желать тому кто и так дохляк и импотент в политики))
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