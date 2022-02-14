«Он выкинул мой телефон». Наталья Гергиева рассказала, что «провокационный контент» удалил ее муж

Пользователь «ВКонтакте» Наталья Гергиева, тезка дочери дирижера Мариинского театра, на своей странице в «ВКонтакте» 14 февраля опубликовала пост, в котором сообщила о судьбе своего телефона и о том, кто на самом деле удалил «провокационный контент».
«Друзья, мою страницу теперь ведёт мой супруг, меня больше здесь нет Он выкинул мой телефон. Также он удалил тот самый провокационный контент», — такой пост появился на странице Натальи Гергиевой.
Судя по количеству друзей, подписчиков, а также публикациям, страница может принадлежать дочери дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева. Владелец страницы использует ее изображения, а публикации посвящены выступлениям Гергиевой. Однако страница не верифицирована — рядом с именем пользователя не стоит синяя галочка, которая означает, что пользователь подтвердил свои данные.
Ранее дочь дирижера Мариинского в своем Instagram опубликовала гневный пост в адрес губернатора Александра Беглова, в котором пожелала градоначальнику кончины от коронавируса. Однако уже 14 февраля пост был удален.
«Настоящая» Наталья Гергиева не ответила на звонок редакции. «Фонтанка» направила ей сообщение в мессенджере с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность страницы во «ВКонтакте».