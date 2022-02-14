«Он выкинул мой телефон». Наталья Гергиева рассказала, что «провокационный контент» удалил ее муж

Пользователь «ВКонтакте» Наталья Гергиева, тезка дочери дирижера Мариинского театра, на своей странице в «ВКонтакте» 14 февраля опубликовала пост, в котором сообщила о судьбе своего телефона и о том, кто на самом деле удалил «провокационный контент».



«Друзья, мою страницу теперь ведёт мой супруг, меня больше здесь нет Он выкинул мой телефон. Также он удалил тот самый провокационный контент», — такой пост появился на странице Натальи Гергиевой.