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Дочь дирижёра Гергиева удалила из соцсетей гневные пожелания Беглову

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Дочь художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева Наталья в минувшие выходные написала на своей страничке в соцсети гневные пожелания губернатору Петербурга Александру Беглову, но спустя два дня удалила. 14 февраля пост с пожеланием губернатору кончины от коронавируса (лексика смягчена по сравнению с оригиналом) больше недоступен.

Как писала Гергиева, причиной её реакции стали введённые антикоронавирусные ограничения. Из-за них женщину не пустили в кафе с ребёнком и даже запретили взять еду навынос. Теперь упоминание о посте осталось лишь на её странице в инстаграме. На скриншоте некоего пользователя, отметившего, что «вот такую дочурку воспитал великий дирижёр», она написала: «Вот такая я плохая».

В комментариях к удалённому посту некоторые пользователи желали здоровья отцу Натальи: на прошлой неделе стало известно, что он отменил гастроли из-за болезни.

Наталья Гергиева, как и её отец, занимается музыкой. Она профессиональная певица.

В Санкт-Петербурге всем детям до 18 лет со 2 по 13 февраля запретили посещать кафе, рестораны, торговые центры и магазины в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в городе.

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Комментарии (27)

266319693
А почему про неё есть статья, но нет статьи о том, как губернатор на совещании сказал: «Что вообще от меня они [горожане] хотят? Я не могу им вечно задницу целовать по каждому вопросу»? :)
Теркин
Это не она удаляла, а ее трусливый муженек. У Наташи есть яйца.
267011328
а что пожелать недогуберу- вредителю разве что смена деятельности на урановых рудниках
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