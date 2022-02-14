Дочь дирижёра Гергиева удалила из соцсетей гневные пожелания Беглову

Дочь художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева Наталья в минувшие выходные написала на своей страничке в соцсети гневные пожелания губернатору Петербурга Александру Беглову, но спустя два дня удалила. 14 февраля пост с пожеланием губернатору кончины от коронавируса (лексика смягчена по сравнению с оригиналом) больше недоступен.



Как писала Гергиева, причиной её реакции стали введённые антикоронавирусные ограничения. Из-за них женщину не пустили в кафе с ребёнком и даже запретили взять еду навынос. Теперь упоминание о посте осталось лишь на её странице в инстаграме. На скриншоте некоего пользователя, отметившего, что «вот такую дочурку воспитал великий дирижёр», она написала: «Вот такая я плохая».

