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Смольный: Рассчитываем, что Петербург прошёл пик пятой волны коронавируса

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о том, что Петербург прошёл пик волны «омикрона» — эпидемический процесс пошёл на спад.

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Как рассказал Лисовец 12 февраля на своей странице «ВКонтакте», в Петербурге впервые за последние недели начало уменьшаться число пациентов в стационарах и на дому. По его словам, на данный момент в Петербурге более 287 тысяч активных больных, еще накануне их было чуть более 290 тысяч человек, а днем ранее — более 297 тысяч.

«Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен», — резюмировал Лисовец.

Тем временем общая заболеваемость коронавирусом не демонстрирует быстрого снижения. В России за сутки выявили больше 200 тысяч заразившихся, а в Петербурге — больше 20 тысяч.

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Комментарии (6)

Денеб
Ничего не делаем, но рассчитываем......Это по-смольнински......
260569221
И что??? Когда границы все откроют уже??? А???
VKuser1021921
Ну значит, уверенно движемся к шестой волне. Самой страшной. Или не самой. Или не страшной.
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