Смольный: Рассчитываем, что Петербург прошёл пик пятой волны коронавируса

Как рассказал Лисовец 12 февраля на своей странице «ВКонтакте», в Петербурге впервые за последние недели начало уменьшаться число пациентов в стационарах и на дому. По его словам, на данный момент в Петербурге более 287 тысяч активных больных, еще накануне их было чуть более 290 тысяч человек, а днем ранее — более 297 тысяч.



«Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен», — резюмировал Лисовец.



Тем временем общая заболеваемость коронавирусом не демонстрирует быстрого снижения. В России за сутки выявили больше 200 тысяч заразившихся, а в Петербурге — больше 20 тысяч.

