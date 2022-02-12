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В России — больше 200 тысяч заразившихся ковидом за сутки, в Петербурге — больше 20 тысяч

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает держаться на уровне выше 200 тысяч случаев в сутки. Петербург снова лидирует.

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Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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Как сообщает 12 февраля оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в стране зафиксировано 203 766 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вчера было чуть больше — 203 949, а днём ранее — 197 076.

За сутки в России были госпитализированы 18 597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Зафиксировано 729 летальных исходов. Выздоровели 112 658 человек.

В Санкт-Петербурге выявили 21 689 новых случаев коронавируса. Вчера цифра была чуть выше — 22 070. На втором месте среди регионов Москва — 14 336 (вчера 18 541).

Летальную статистику в Петербурге пополнили 69 случаев (вчера 66, днём ранее 58). Всего в городе коронавирусной признана 30 651 смерть.

Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (20)

261844081
СпасибоQR кодам, СПб- 21 689, Москва — 14 336.
Кто за это будет отвечать???
.. уже заражать, люди вакцинированные болеют и на больничном разносят вирус со своим кодом, ведь из семьи только они могут купить что-то (с +пцр к ковиду, ахах, молодцы)
morfneo2
походу инфу это агенство Гинцбург пресс распространяет? Если в 6 миллионном Питере 21 тысяча больных а в 14 миллионной Москве 13 то надо гнать взашей все городское руководство от здравоохранения до городничего,за некомпетентностью.
266190597
Маски вообще фигня. Много кто хочет сам болеть, а есть кто хочет и заражать. Интересно что молчат про очки, а это в 1000 раз эффективней маски. Заражение идёт и через глаза.
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