В России — больше 200 тысяч заразившихся ковидом за сутки, в Петербурге — больше 20 тысяч

Как сообщает 12 февраля оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в стране зафиксировано 203 766 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вчера было чуть больше — 203 949, а днём ранее — 197 076.



За сутки в России были госпитализированы 18 597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Зафиксировано 729 летальных исходов. Выздоровели 112 658 человек.



В Санкт-Петербурге выявили 21 689 новых случаев коронавируса. Вчера цифра была чуть выше — 22 070. На втором месте среди регионов Москва — 14 336 (вчера 18 541).

