Жители Центрального района собирают людей для коллективного иска против ЖКС. Их доконали разбитые льдом машины

Девушка сообщила, что ночью на ее машину с крыши дома 21/4 на 3-й Советской упала льдина. Как видно на фотографии, опубликованной в Telegram-канале «Мегаполис», на автомобиле осталась вмятина, а также ледяная атака снесла боковое зеркало. Кроме того, горожанка опубликовала снимок чужой машины в Орловском переулке, на которой тоже красуется вмятина.

«Мы в поисках таких же пострадавших в Центральном районе, чьи территории обслуживаются ЖКС №3, для коллективного иска», — написала петербурженка. «Фонтанке» она пояснила, что иск подавать пока хотят двое, но в полиции недовольных было больше.

Девушка подчеркивает: ее машина пострадала на платной городской парковке, которая обходится в 20 тысяч в месяц.



«Фонтанка» рассказывала, как машины пострадали от снежной лавины на Московском проспекте, а на Разъезжей улице лед разбил стекло стоящему автомобилю. Страдает от падающих льдин не только транспорт: к примеру, петербурженка получила травмы на 6-й Советской — у дома, который тоже находится под управлением ЖКС №3 Центрального района.

