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Жители Центрального района собирают людей для коллективного иска против ЖКС. Их доконали разбитые льдом машины

Несколько жителей Центрального района Петербурга 11 февраля написали заявления в полицию из-за разбитых льдом машин. Об этом «Фонтанке» рассказала одна из автовладельцев, уточнив, что на этом она не остановится.

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Девушка сообщила, что ночью на ее машину с крыши дома 21/4 на 3-й Советской упала льдина. Как видно на фотографии, опубликованной в Telegram-канале «Мегаполис», на автомобиле осталась вмятина, а также ледяная атака снесла боковое зеркало. Кроме того, горожанка опубликовала снимок чужой машины в Орловском переулке, на которой тоже красуется вмятина.

«Мы в поисках таких же пострадавших в Центральном районе, чьи территории обслуживаются ЖКС №3, для коллективного иска», — написала петербурженка. «Фонтанке» она пояснила, что иск подавать пока хотят двое, но в полиции недовольных было больше.

Девушка подчеркивает: ее машина пострадала на платной городской парковке, которая обходится в 20 тысяч в месяц.

«Фонтанка» рассказывала, как машины пострадали от снежной лавины на Московском проспекте, а на Разъезжей улице лед разбил стекло стоящему автомобилю. Страдает от падающих льдин не только транспорт: к примеру, петербурженка получила травмы на 6-й Советской — у дома, который тоже находится под управлением ЖКС №3 Центрального района.

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Комментарии (14)

orlovandrei1986
место корыт - на парковках, а если их бросают во дворах - то делают это на свой страх и риск...
желаю судьям успешного отклонения всех исков =)))))
Игoрь
Как минимум водитель вольво точно сам виноват. В законе нужно закрепить, чтобы компенсация ущерба побитых льдом или ветками автомобилей не превышала 50%, потому что в ситуациях, когда на припаркованную машину что-то сверху прилетает поровну виноваты и хозяин корыта и тот, кто отвечает за то, чтобы ничего не прилетало.
Nicky
Складывается ощущение, что ЖКС-3 была скрытно заброшена в наш мир агрессивными пришельцами. Используя стратегию "Трех Б" (Бесполезность-Бездействие-Безысходность), они методично реализуют варварский план по превращению Центрального района города в темное, грязное и сколькое гнездо. Что ни день - очередной провал или проигранный суд.
Хочется спросить, каким чудом эта ячейка до сих пор не запрещена законодательно, и продолжает действовать на территории РФ?
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