Петербурженка на Московском нашла свою машину разбитой и в снегу. А крыша над ней — вся чистая

Очередные автомобили стали жертвой упавшей наледи на юге Петербурга.
Видеорепортаж с места событий демонстрирует петербурженка Екатерина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 8 февраля. «Лавина сошла на мою «КИА Спектра» и рядом на «Рено» с крыши дома 115, литер Ш, по Московскому проспекту», — пишет автовладелица.
На её кадрах видны серьёзные повреждения. «Я увидела свою машину сегодня. Вот крыша, лобовое и капот. Никаких ограждений нету, обозначений никаких нету. Подъехав, посмотрела на крышу — ни сосулек, ни снега не было», — рассказывает Екатерина. И советует не парковаться сейчас около зданий.
На Разъезжей улице лёд так же разбил стекло стоящему автомобилю. До этого «Фонтанка» рассказывала о ледяной «лавине», атаковавшей парковку в центре Петербурга, и о сосульке, упавшей на полицейскую машину в Фонарном переулке. А на Большом Сампсониевском проспекте наледь смертельно травмировала дворника.