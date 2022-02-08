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Петербурженка на Московском нашла свою машину разбитой и в снегу. А крыша над ней — вся чистая

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Очередные автомобили стали жертвой упавшей наледи на юге Петербурга.

Видеорепортаж с места событий демонстрирует петербурженка Екатерина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 8 февраля. «Лавина сошла на мою «КИА Спектра» и рядом на «Рено» с крыши дома 115, литер Ш, по Московскому проспекту», — пишет автовладелица.

На её кадрах видны серьёзные повреждения. «Я увидела свою машину сегодня. Вот крыша, лобовое и капот. Никаких ограждений нету, обозначений никаких нету. Подъехав, посмотрела на крышу — ни сосулек, ни снега не было», — рассказывает Екатерина. И советует не парковаться сейчас около зданий.

На Разъезжей улице лёд так же разбил стекло стоящему автомобилю. До этого «Фонтанка» рассказывала о ледяной «лавине», атаковавшей парковку в центре Петербурга, и о сосульке, упавшей на полицейскую машину в Фонарном переулке. А на Большом Сампсониевском проспекте наледь смертельно травмировала дворника.

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Комментарии (6)

266946702
Повезло тетке, что не на голову свалилось. А железо поправить можно. Или поменять одно ведро, битое, на другое, не битое.
Piter Russo
"Ч увидела... " ну и ну)
MIGEL
Не надо ставить машинку рядом с домом.От слова "никогда".
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