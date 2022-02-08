Плюшевую ящерку на Разъезжей засыпало льдом и битым стеклом

Фотографиями с места ЧП очевидец поделился «Фонтанкой» через телеграм-бот.
«Машина соседа, произошло сегодня ночью, он еще не знает. Стекло вдребезги, крышка багажника, крыша, салон в льдинах. Огромные льдины и сосули висят прямо во дворе дома, над головами людей, достигают в длину не менее метра», — рассказал 8 февраля петербуржец.
Он уточнил, что последняя уборка дома 16–18 от наледи проводилась 24 января. Мужчина обеспокоен: во дворе гуляют дети, а у них над головой «висит такая угроза».
На его кадрах видно, как тоскливо лежит в салоне игрушечная ящерка, присыпанная льдом. Стекла над ней действительно больше нет.
«Фонтанка» рассказывала о ледяной «лавине», атаковавшей парковку в центре Петербурга, и о сосульке, упавшей на полицейскую машину в Фонарном переулке. На Большом Сампсониевском проспекте наледь смертельно травмировала дворника.