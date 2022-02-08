Плюшевую ящерку на Разъезжей засыпало льдом и битым стеклом

Фотографиями с места ЧП очевидец поделился «Фонтанкой» через телеграм-бот.



«Машина соседа, произошло сегодня ночью, он еще не знает. Стекло вдребезги, крышка багажника, крыша, салон в льдинах. Огромные льдины и сосули висят прямо во дворе дома, над головами людей, достигают в длину не менее метра», — рассказал 8 февраля петербуржец.



Он уточнил, что последняя уборка дома 16–18 от наледи проводилась 24 января. Мужчина обеспокоен: во дворе гуляют дети, а у них над головой «висит такая угроза».

