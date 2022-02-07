Ледяная «лавина» атаковала автомобили в зоне платной парковки в центре Петербурга

Неприятный сюрприз ждёт владельцев автомобилей, припаркованных в центре Петербурга. Причину объясняет видео, опубликованное в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 7 февраля.
Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Как рассказал «Фонтанке» автор ролика Иван, работу кровельщиков на проспекте Чернышевского, 17 он заснял в час дня. Работники вели борьбу с обледеневшей крышей пятиэтажки, не щадя не убранные с обочины автомобили. Судя по сугробам, владельцы некоторых из них не первый день не садятся за руль.
При этом, по данным сайта parking.spb.ru, участок напротив станции метро «Чернышевская» является зоной платной парковки.
«Объявления висели», — уточнил Иван.
Дом на проспекте Чернышевского, 17 находится в ведении ЖКС-1 Центрального района. В жилкомсервисе сообщили, что уборку крыши организовал домоуправ вместе с начальником эксплуатационного участка.
«Фонтанка» связалась с домоуправом. Он посетовал, что сдвинуть машины не представляется возможным как минимум с начала зимы: «Как встали там, может, ещё летом, так никуда не отъезжали».
Чистка крыши, по его словам, планировалась ещё 5 февраля, тогда же были развешаны объявления. Запас времени на то, чтобы найти более безопасное место для парковки, был: по факту к уборке приступили 7-го числа.
Без жертв не обошлось. Как уточнил домоуправ, от наледи пострадали две машины. Собственники на связь с жилищниками ещё не выходили, телефонов для связи под стеклом не оставили. Тем не менее один из автомобилей им опознан — владелица живёт в той же пятиэтажке.
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