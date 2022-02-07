Ледяная «лавина» атаковала автомобили в зоне платной парковки в центре Петербурга

Как рассказал «Фонтанке» автор ролика Иван, работу кровельщиков на проспекте Чернышевского, 17 он заснял в час дня. Работники вели борьбу с обледеневшей крышей пятиэтажки, не щадя не убранные с обочины автомобили. Судя по сугробам, владельцы некоторых из них не первый день не садятся за руль.

Дом на проспекте Чернышевского, 17 находится в ведении ЖКС-1 Центрального района. В жилкомсервисе сообщили, что уборку крыши организовал домоуправ вместе с начальником эксплуатационного участка.



«Фонтанка» связалась с домоуправом. Он посетовал, что сдвинуть машины не представляется возможным как минимум с начала зимы: «Как встали там, может, ещё летом, так никуда не отъезжали».



Чистка крыши, по его словам, планировалась ещё 5 февраля, тогда же были развешаны объявления. Запас времени на то, чтобы найти более безопасное место для парковки, был: по факту к уборке приступили 7-го числа.



Без жертв не обошлось. Как уточнил домоуправ, от наледи пострадали две машины. Собственники на связь с жилищниками ещё не выходили, телефонов для связи под стеклом не оставили. Тем не менее один из автомобилей им опознан — владелица живёт в той же пятиэтажке.



«Фонтанка» рассказывала, как найти виновного за падающие сосульки и скользкие тротуары. Как показывает практика, суды встают на сторону петербуржцев.

