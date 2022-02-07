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Ледяная «лавина» атаковала автомобили в зоне платной парковки в центре Петербурга

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Неприятный сюрприз ждёт владельцев автомобилей, припаркованных в центре Петербурга. Причину объясняет видео, опубликованное в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 7 февраля.

Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Как рассказал «Фонтанке» автор ролика Иван, работу кровельщиков на проспекте Чернышевского, 17 он заснял в час дня. Работники вели борьбу с обледеневшей крышей пятиэтажки, не щадя не убранные с обочины автомобили. Судя по сугробам, владельцы некоторых из них не первый день не садятся за руль.

При этом, по данным сайта parking.spb.ru, участок напротив станции метро «Чернышевская» является зоной платной парковки.

«Объявления висели», — уточнил Иван.

Фото: Скриншот parking.spb.ru
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Дом на проспекте Чернышевского, 17 находится в ведении ЖКС-1 Центрального района. В жилкомсервисе сообщили, что уборку крыши организовал домоуправ вместе с начальником эксплуатационного участка.

«Фонтанка» связалась с домоуправом. Он посетовал, что сдвинуть машины не представляется возможным как минимум с начала зимы: «Как встали там, может, ещё летом, так никуда не отъезжали».

Чистка крыши, по его словам, планировалась ещё 5 февраля, тогда же были развешаны объявления. Запас времени на то, чтобы найти более безопасное место для парковки, был: по факту к уборке приступили 7-го числа.

Без жертв не обошлось. Как уточнил домоуправ, от наледи пострадали две машины. Собственники на связь с жилищниками ещё не выходили, телефонов для связи под стеклом не оставили. Тем не менее один из автомобилей им опознан — владелица живёт в той же пятиэтажке.

«Фонтанка» рассказывала, как найти виновного за падающие сосульки и скользкие тротуары. Как показывает практика, суды встают на сторону петербуржцев.

Фото: Скриншот parking.spb.ru

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Комментарии (7)

263778341
Если парковочное разрешение жителя имеется, то оплачивать ремонт машины будет ТСЖ. В противном случае, будут нудные судебные разбирательства.
260965961
Запретить парковку личных авто в центре СПб! Все на ОТ и собственными ножками. Как во всех цивилизованных странах!
Игoрь
Черепушки горожан всяко ценнее жестянок. Надеюсь, ЖКС не придется оплачивать ремонт за счет жильцов. Иначе это может стать выгодным бизнесом: покупаешь на 100 тыс пять ведер, паркуешь этот хлам в подходящих местах, ждешь когда прилетит лед, взыскиваешь деньги, не ремонтируешь.
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