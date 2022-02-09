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Росздравнадзор: В России есть только один препарат бария для использования в медицине. Применение остальных грозит уголовным делом

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В госреестре лекарственных средств зарегистрирован только один препарат с действующим веществом бария сульфат, его торговое наименование «Бар-ВИПС». Об этом 9 февраля сообщает Росздравнадзор в своем обращении, направленном в региональные органы здравоохранения и медицинские организации.

«Регистрационное удостоверение Р N000178/01 на производство контрастного средства бария сульфат выдано 18.02.2011 российской фармкомпании «Фирма «ВИПС-МЕД», — уточняет контрольное ведомство. И напоминает, что использование незарегистрированных препаратов может представлять угрозу жизни и здоровью граждан, а для тех, кто допустил его применение, — уголовную ответственность.

В Петербурге применение незарегистрированного препарата «Барий сернокислый 0,10 (H2O)%» от ООО «НеваРеактив» стало причиной гибели семерых пациентов Консультационно-диагностического центра №1. Первым обвиняемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стал главный врач КДЦ Евгений Попов. Сейчас фигурантов уголовного дела уже пятеро. Сегодня петербургский суд отправил под арест двух замглавврачей этого центра — Наталью Суровенко и Александру Феофанову.

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Комментарии (21)

266473932
Правильно.О чем я раньше здесь и писала,про бар ВИПС. Даже состав написала, но все дискутируют о % примесей в рассыпном техническом сульфате бария.
Piter Russo
Российские администраторы спорта как не умели, так и не умеют работать с мок и вадой по препаратам назначенным медиками спортсменам.
Зато норвежские лыжника спокойно препараты от астмы используют, им можно, разрешили..
Денеб
И барий тут не тот.....

И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!
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