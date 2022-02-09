Росздравнадзор: В России есть только один препарат бария для использования в медицине. Применение остальных грозит уголовным делом

В госреестре лекарственных средств зарегистрирован только один препарат с действующим веществом бария сульфат, его торговое наименование «Бар-ВИПС». Об этом 9 февраля сообщает Росздравнадзор в своем обращении, направленном в региональные органы здравоохранения и медицинские организации.



«Регистрационное удостоверение Р N000178/01 на производство контрастного средства бария сульфат выдано 18.02.2011 российской фармкомпании «Фирма «ВИПС-МЕД», — уточняет контрольное ведомство. И напоминает, что использование незарегистрированных препаратов может представлять угрозу жизни и здоровью граждан, а для тех, кто допустил его применение, — уголовную ответственность.

