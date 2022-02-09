Фура и паркетник сошлись в колее на бесхозном Гатчинском шоссе. Камера сняла, как кидало легковую по дороге

Днем 9 февраля на Гатчинском шоссе, на участке от Красного Села до деревни Виллози, столкнулись фура и паркетник, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Света. От удара машины раскидало по сугробам на противоположных обочинах.

Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи, опубликованной в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» , видно, что водитель паркетника пошел на обгон, а затем не смог вернуться в свою полосу из-за колеи, образованной нерастаявшим снегом. Увидев близко встречную фуру, автомобилист резко вывернул вправо, сумев-таки запрыгнуть в свою полосу, но машина ударилась о снежный бруствер на обочине, и ее снова выкинуло на «встречку» — прямо в кабину большегруза.

Участок Гатчинского шоссе в районе Виллози минувшей осенью был признан бесхозным. Еще в 2018 году его собирались передать в ведение Петербурга, но из-за «бюрократического футбола» процесс так и не был завершен. С начала 2020 года Ленобласть перестала обслуживать этот участок дороги, и он остался «ничейным», постепенно разрушаясь без ремонта.

Осенью дело сдвинули с мертвой точки, и дорога была поставлена на учет в Петербурге как бесхозяйная. Это позволит по истечении года в судебном порядке признать ее городской собственностью и передать на содержание комитету по благоустройству, а до тех пор за нее отвечает администрация Красносельского района.