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Фура и паркетник сошлись в колее на бесхозном Гатчинском шоссе. Камера сняла, как кидало легковую по дороге

Серьезное ДТП с участием большегруза затруднило проезд по одной из дорог Красносельского района Петербурга. Избежать столкновения водителям не позволила колея.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Днем 9 февраля на Гатчинском шоссе, на участке от Красного Села до деревни Виллози, столкнулись фура и паркетник, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Света. От удара машины раскидало по сугробам на противоположных обочинах.

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Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи, опубликованной в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», видно, что водитель паркетника пошел на обгон, а затем не смог вернуться в свою полосу из-за колеи, образованной нерастаявшим снегом. Увидев близко встречную фуру, автомобилист резко вывернул вправо, сумев-таки запрыгнуть в свою полосу, но машина ударилась о снежный бруствер на обочине, и ее снова выкинуло на «встречку» — прямо в кабину большегруза.

«Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» / YouTube

Участок Гатчинского шоссе в районе Виллози минувшей осенью был признан бесхозным. Еще в 2018 году его собирались передать в ведение Петербурга, но из-за «бюрократического футбола» процесс так и не был завершен. С начала 2020 года Ленобласть перестала обслуживать этот участок дороги, и он остался «ничейным», постепенно разрушаясь без ремонта.

Осенью дело сдвинули с мертвой точки, и дорога была поставлена на учет в Петербурге как бесхозяйная. Это позволит по истечении года в судебном порядке признать ее городской собственностью и передать на содержание комитету по благоустройству, а до тех пор за нее отвечает администрация Красносельского района.

Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

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Комментарии (13)

orlovandrei1986
ну и по делом ему...
те, кто обгоняют - вечно едут так, как будто на собственные похороны опаздывают...
тише едешь - дальше будешь...
Урус-Баши
Там летом хуже, чем сейчас. Выбоины пока ещё занесены снегом и покрыты льдом. На этих выбоинах многие водители ломали подвеску и гнули диски. Асфальт там не менялся лет 20.
П33/11-2
да, (не)редкостный дятел-торопыга. Хорошо, что на встречке была фура, а не мелочь типа матиза или яриса
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