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Россияне в два раза чаще стали просить кредиты, Петербург в лидерах

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В два раза по сравнению в январем 2021 года увеличилось количество заявок на кредитные карты. Чаще всего их просит выдать молодежь.

Данные приводит сервис «Сравни.ру» 9 февраля. Чаще интересоваться кредитками стали молодые люди от 18 до 24 лет, спрос наиболее высок в Москве, Петербурге и Самаре.

«В этом году спрос на кредитные продукты увеличился из-за повышенных инфляционных ожиданий. Когда пользователям не хватает собственных средств для приобретения крупных покупок, они оформляют кредитные карты. Это позволяет им разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом», — цитирует директора отдела аналитики «Сравни.ру» Романа Романчука ТАСС.

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Комментарии (6)

Гангрена
на еду и ЖКХ в надежде, что станет лучше)))
Kilrathi
Может просто банки активней стали впаривать.
Мне недавно в одном крупном отказывали в продлении/замене дебетовой без получения новой кредитки от них. (в результате удалось получить без кредита уже на принципе нафиг такую дебетовую, ради которой нужно кредитку получать)
265056402
нафиг надо
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