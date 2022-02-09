Россияне в два раза чаще стали просить кредиты, Петербург в лидерах

В два раза по сравнению в январем 2021 года увеличилось количество заявок на кредитные карты. Чаще всего их просит выдать молодежь.

Данные приводит сервис «Сравни.ру» 9 февраля. Чаще интересоваться кредитками стали молодые люди от 18 до 24 лет, спрос наиболее высок в Москве, Петербурге и Самаре.

«В этом году спрос на кредитные продукты увеличился из-за повышенных инфляционных ожиданий. Когда пользователям не хватает собственных средств для приобретения крупных покупок, они оформляют кредитные карты. Это позволяет им разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом», — цитирует директора отдела аналитики «Сравни.ру» Романа Романчука ТАСС.