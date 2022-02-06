Гинцбург заявил, что детей до 6 лет могут вакцинировать назально

Детей в возрасте до 6 лет могут вакцинировать от коронавируса интраназальным препаратом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург каналу «Россия 1».



«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — цитирует его 6 февраля ТАСС.



В Центре им. Гамалеи уже начали испытания этой формы препарата. Исследования надеются закончить в течение 2,5–3 месяцев.



1 февраля Гинцбург заявил, что набор детей в возрасте 6–11 лет, которые примут участие в исследованиях вакцины от COVID-19, начнется примерно через 18–20 дней.

