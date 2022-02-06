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Гинцбург заявил, что детей до 6 лет могут вакцинировать назально

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Детей в возрасте до 6 лет могут вакцинировать от коронавируса интраназальным препаратом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург каналу «Россия 1».

«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — цитирует его 6 февраля ТАСС.

В Центре им. Гамалеи уже начали испытания этой формы препарата. Исследования надеются закончить в течение 2,5–3 месяцев.

1 февраля Гинцбург заявил, что набор детей в возрасте 6–11 лет, которые примут участие в исследованиях вакцины от COVID-19, начнется примерно через 18–20 дней.

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Комментарии (12)

265859857
"Избранный" всё не уймётся
nalchik11
Себя пусть вакцинирует. С обоих концов
VKuser2851963
назильно
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