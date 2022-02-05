Немецкое издание Bild рассказало о планах России построить специальные лагеря для украинцев

Как пишет издание, на первом этапе российские войска «якобы планируют окружить и осадить крупные города Украины». В них, как утверждает журналист, установят «прорусскую власть». Далее, продолжает издание, последует избрание новой, «лояльной» Рады. В тексте упоминаются даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся.



Конечная цель плана, резюмирует Bild, — создание союзного государства «по советскому образцу и с централизованным управлением из Москвы».



Согласно источникам немецких журналистов, атака начнется в феврале или начале марта и в настоящее время это «наиболее вероятный сценарий».

