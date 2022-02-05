Немецкое издание Bild рассказало о планах России построить специальные лагеря для украинцев

Как пишет издание, на первом этапе российские войска «якобы планируют окружить и осадить крупные города Украины». В них, как утверждает журналист, установят «прорусскую власть». Далее, продолжает издание, последует избрание новой, «лояльной» Рады. В тексте упоминаются даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся.
Конечная цель плана, резюмирует Bild, — создание союзного государства «по советскому образцу и с централизованным управлением из Москвы».
Согласно источникам немецких журналистов, атака начнется в феврале или начале марта и в настоящее время это «наиболее вероятный сценарий».
На публикацию уже отреагировало Министерство иностранных дел России. «Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», — написала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Bild также со ссылкой на секретные документы публиковало карту предполагаемого «нападения» России на Украину. Немецкое СМИ утверждало, что вторжение назначено на январь, однако этого не произошло.
В ночь на субботу агентство Bloomberg разместило «новость» с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.