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Немецкое издание Bild рассказало о планах России построить специальные лагеря для украинцев

Материал о якобы имеющихся планах России присоединить Украину опубликовал 5 февраля немецкий таблоид Bild со ссылкой на некие спецслужбы. Издание, которое уже сообщало о предполагаемой дате «начала вторжения» Москвы, которого не произошло, на этот раз пошло дальше и описало сценарий с «марионеточным правительством», осадой городов и специальными лагерями для несогласных.

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Как пишет издание, на первом этапе российские войска «якобы планируют окружить и осадить крупные города Украины». В них, как утверждает журналист, установят «прорусскую власть». Далее, продолжает издание, последует избрание новой, «лояльной» Рады. В тексте упоминаются даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся.

Конечная цель плана, резюмирует Bild, — создание союзного государства «по советскому образцу и с централизованным управлением из Москвы».

Согласно источникам немецких журналистов, атака начнется в феврале или начале марта и в настоящее время это «наиболее вероятный сценарий».

На публикацию уже отреагировало Министерство иностранных дел России. «Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», — написала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Bild также со ссылкой на секретные документы публиковало карту предполагаемого «нападения» России на Украину. Немецкое СМИ утверждало, что вторжение назначено на январь, однако этого не произошло.

В ночь на субботу агентство Bloomberg разместило «новость» с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.

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Комментарии (47)

DAE
Западные информационные помойки все не могут никак успокоиться.
Алик-1
Ещё одна немецкая радиоустановка: Рус, сдавайся! Сопротивление бесполезно!
Свободу Лёхе!
Вот этой своей оглаской Bild постоянно срывает наши планы..
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