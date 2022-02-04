Дистанционные страдания: как в Петербурге больничные по телефону закрывают

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Петербуржцы, которых «Фонтанка» попросила рассказать о своем первом опыте заочного закрытия больничного дали понять, что не таких дистанционных технологий ждали от Смольного. «Закрыть? Это шутка? Я со вторника сижу дома и жду приход врача», «Закрыть? Вы серьезно? Попробуйте его открыть, а самое «интересное» — это попасть на прием к врачу! Сейчас талон к врачу, как лотерея, а возможность его заполучить, как утренние торги на бирже «успей за 4 минуты», — возмутились читатели в наших соцсетях. Но претензия не по адресу.



В приказе Министерства здравоохранения от 23 ноября 2021 года четко прописан алгоритм действий медицинских работников. Листок нетрудоспособности оформляется только после осмотра медицинского специалиста, участкового врача в поликлинике или на дому.

Губернатор Александр Беглов заявил, что уже обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ускорить подготовку разрешения на выдачу больничного листа без очного осмотра — только с использованием дистанционных технологий. И министр заверил, что на этой неделе будут приняты необходимые решения. Но пока возможно лишь закрытие. Так что рассказываем о нём.

Путь первый — закрытие через службу 122. В теории всё просто: после звонка на короткий номер нужно выбрать в голосовом меню пункт 3 — «Закрыть больничный лист». Дальше назвать свои ФИО, контактный телефон, адрес, после чего заявка на закрытие больничного отправится в поликлинику.

Как обещают в Смольном, работники поликлиники должны перезвонить каждому, оставившему заявку, чтобы убедиться, что действительно требуется закрыть больничный лист, и выполнят это дистанционно. При ковиде нужен будет отрицательный тест, при ОРВИ сделают без него. Закрытый больничный появится на госуслугах.



На практике ничего не получилось: оператор брала трубку в пределах минуты, но её практически не было слышно, несмотря на максимальную громкость динамика телефона. Попытки перезвонить позднее не помогали — ситуация повторялась.

Тогда «Фонтанка» решила попробовать закрыть больничный вторым путем — через портал «Здоровье петербуржца». Но и там потерпела фиаско: несмотря на обещание запустить после обеда новый функционал, этого не произошло и к 17 часам.

Как уточнили в комздраве, возможность должна появиться в ближайшие часы. Кнопка «Заявка на закрытие больничного листа» добавится в разделе «Сервисы».

Читатели «Фонтанки» тоже добивались своего с боем.

«Звонила в 8 утра, чтоб закрыть больничный! Трубку взяла девушка, сказала про это ничего не знаю и просто записала для меня вызов врача на дом», — рассказала читательница Маргарита.

«Оставил запрос в 9 утра, сижу жду. Пришла отбивка из поликлиники «По вашей заявке планируемая дата визита врача: 04.02.2022». Не понял, что это значит. Попытался дозвониться в поликлинику, позвонил ещё раз в 122. Мне сказали, что они не в курсе, как будет происходить процедура, посоветовали сходить и выписаться по старинке. В итоге сходил и выписался «ногами»», — рассказал Александр.



У некоторых опыт оказался более успешным. Хотя теперь остается ждать, когда информация дойдет до госуслуг.

«Моя заявка была почему-то зарегистрирована, как вызов врача на дом, видимо, система ещё сырая. После подачи заявки перезвонили через 2 часа, уточняли, почему я вызвала врача на дом, что у меня случилось, и попросили самостоятельно подойти к кабинету участкового терапевта. Я им объяснила, что мне нужно дистанционно закрыть больничный лист. Сказали, что это сделать могут и приходить тогда не нужно. Конечно, уточнили мое самочувствие, и какой диагноз мне был поставлен — у меня не ковид. Также уточнили дату открытия и каким числом закрывать. На данный момент больничный пока висит открытым. В поликлинике объяснили, что информация на «Госуслугах» обновляется не сразу, поэтому жду», — рассказала Елена.

«В 10 утра позвонила на 122, из поликлиники перезвонили в 13:30. Про самочувствие практически не спрашивали, уточнили только, есть ли какие-то недомогания, и сообщили что «больничный закроем, ждите информацию на «Госуслугах»». Про тест у меня не спрашивали — у меня ОРВИ. Уведомление в «Госуслуги» ещё не приходило», — рассказала «Фонтанке» читательница Анастасия.



Жалобы на задержку с обновлением статуса появились и под постами Смольного про запуск дистанционных больничных. «А вот как объяснить и доказать работодателю, что больничный закрыт?» — вопрошают петербуржцы. «По данному вопросу вам необходимо обратиться в учреждение здравоохранения», — отвечают специалисты.

Есть и еще один нюанс, который ограничивает круг лиц, которые могут воспользоваться предложением по закрытию.

«Необходимо оговориться: для того, чтобы дистанционно закрыть больничный лист, граждане должны были первично обращаться в поликлинику по месту жительства. Если они хотят закрыть больничный лист в другой поликлинике, к сожалению, им придется явиться на приём очно. Это условие связано с тем, что медицинская информация должна находиться у врача, который пациента принимал и который открывал больничный», — уточнил глава комздрава Лисовец.

Несмотря на временные трудности, в Смольном настроены на скорое расширение функционала сервиса.

«Как только появится нормативно закрепленное разрешение на выдачу больничного листа без очного осмотра, возможность направлять такие заявки в поликлиники также будет добавлена к функционалу службы 122», — анонсировала председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.



Тем временем в Москве больничные открывают, продлевают и закрывают по телефону, причем в инициативном порядке и несмотря на все ограничения законодательства. Как это работает — «Фонтанка» описывала здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»