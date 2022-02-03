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Вслед за подполковником СЗТУ по делу о взятке в Петербурге задержали его зама

Благосклонность к подрядчику стоила свободы уже второму высокопоставленному сотруднику СЗТУ. По делу о взятке на 1,6 млн рублей задержан замначальника отдела связи и телекоммуникаций управления.

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Сотрудники экономической полиции главка 2 февраля задержали 35-летнего Александра Вишневского по делу о получении взятки. По версии следствия, именно он мог принять 1,6 млн рублей как благодарность за победу в конкурсе на госконтракт компании «Дельта-М» и передать их своему начальнику — 48-летнему подполковнику таможенной службы Алексею Варфоломееву, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 февраля.

Главу отдела связи и телекоммуникаций СЗТУ, как писала «Фонтанка», задержали в конце декабря.

Новый год он провел в СИЗО.

Туда же может в ближайшее время отправиться и его зам. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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Комментарии (4)

265859857
Ничего удивительного, ведь более 20 лет Путин у руля
Otkating
Воруют.

- А чо там у хохлов?
Батарейкин
Взятка в таможне! Эка новость!
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