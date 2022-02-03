Вслед за подполковником СЗТУ по делу о взятке в Петербурге задержали его зама

Сотрудники экономической полиции главка 2 февраля задержали 35-летнего Александра Вишневского по делу о получении взятки. По версии следствия, именно он мог принять 1,6 млн рублей как благодарность за победу в конкурсе на госконтракт компании «Дельта-М» и передать их своему начальнику — 48-летнему подполковнику таможенной службы Алексею Варфоломееву, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 февраля.



Главу отдела связи и телекоммуникаций СЗТУ, как писала «Фонтанка», задержали в конце декабря.

