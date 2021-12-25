В Петербурге по подозрению в получении взятки задержан подполковник таможни. Псковскому подрядчику обещали расположение за 1,7 млн рублей

По версии следствия, Варфоломеев обеспечил победу в конкурсе на госконтракт компании «Дельта-М», также пообещал подрядчику принять работы без особых придирок со стороны коллег. Услуга обошлась в 1,68 млн рублей. Следствие считает, что посредником в передаче денег выступил заместитель Варфоломеева Виктор Вишневский.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне сотрудники экономической полиции совместно с ФСБ задержали 48-летнего подполковника таможенной службы Алексея Варфоломеева. Он возглавлял отдел связи и телекоммуникаций Северо-Западного таможенного управления.

По данным СПАРК, компания «Дельта-М» зарегистрирована в Пскове, специализируется на копировании записанных носителей информации. В 2021 году подрядчик заключил два госконтракта на сумму около 9 млн рублей, все с Северо-Западным таможенным управлением. Также компания участвовала ещё в одном аукционе, но проиграла торги конкуренту из Петербурга. Сам Варфоломеев родом из Псковской области — из деревни Лудони.

В отношении Варфоломеева возбуждено уголовное дело о получении взятки. Он помещён в изолятор временного содержания.

Ранее в Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника петербургской таможни Олега Гусева. По версии следствия, Гусев совместно с начальником службы Максимом Мамчуром потребовал 20 миллионов рублей от представителей ООО «Таллер». Взамен сообщники позволили бизнесменам избежать административной ответственности за некоторые нарушения.