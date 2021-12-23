Экс-сотрудник петербургской таможни предстанет перед судом за взятку в 20 млн рублей

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего сотрудника Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Фигуранта задержали в Шереметьево в середине марта текущего года.



Как сообщили в пресс-службе надзорного органа 23 декабря, по версии следствия, будучи начальником отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России, Гусев совместно с начальником службы Максимом Мамчуром потребовал 20 миллионов рублей от представителей ООО «Таллер». Взамен сообщники позволили бизнесменам избежать административной ответственности за некоторые нарушения.

