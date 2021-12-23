Экс-сотрудник петербургской таможни предстанет перед судом за взятку в 20 млн рублей

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего сотрудника Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Фигуранта задержали в Шереметьево в середине марта текущего года.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа 23 декабря, по версии следствия, будучи начальником отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России, Гусев совместно с начальником службы Максимом Мамчуром потребовал 20 миллионов рублей от представителей ООО «Таллер». Взамен сообщники позволили бизнесменам избежать административной ответственности за некоторые нарушения.
Между тем впоследствии гендиректор фирмы и посредники, с чьей помощью злоумышленникам удалось получить сумму, обратились в полицию. Уголовная ответственность им не грозит, поскольку они способствовали раскрытию преступления.
Уголовное дело в отношении Гусева направили в Петроградский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.
«Фонтанка» писала, что сообщник Гусева — экс-заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления Максим Мамчур находится в международном розыске. В середине сентября текущего года его заочно арестовали. Меру пресечения избрали на два месяца с момента задержания Мамчура на территории России либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.