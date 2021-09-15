Экс-замглавы Северо-Западной таможни объявлен в розыск по делу об особо крупной взятке через два года после побега

Об аресте Мамчура 15 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. Следствие просило заключить его под стражу заочно; поскольку точное местонахождение Мамчура неизвестно, его объявили в международный розыск.



«Названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента задержания Мамчура на территории России либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», — уточнили в пресс-службе.



Согласно картотеке судов, ходатайство об аресте Мамчура зарегистрировали сегодня. Бывшему таможеннику вменяют часть 6 статьи 290 УК — получение взятки в особо крупном размере.

