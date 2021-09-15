Экс-замглавы Северо-Западной таможни объявлен в розыск по делу об особо крупной взятке через два года после побега

Об аресте Мамчура 15 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. Следствие просило заключить его под стражу заочно; поскольку точное местонахождение Мамчура неизвестно, его объявили в международный розыск.
«Названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента задержания Мамчура на территории России либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», — уточнили в пресс-службе.
Согласно картотеке судов, ходатайство об аресте Мамчура зарегистрировали сегодня. Бывшему таможеннику вменяют часть 6 статьи 290 УК — получение взятки в особо крупном размере.
О пропаже заместителя начальника Северо-Западной таможни Максима Мамчура стало известно в ноябре 2019 года. Полковник не вышел на службу, его коллеги и руководитель безуспешно пытались дозвониться до исчезнувшего сотрудника несколько дней. В разговоре с «Фонтанкой» Мамчур рассказал о переезде в Киев, причинами спешки назвал предупреждение о провокации, которую якобы готовит ФСБ.
Примерно в это же время из поля зрения коллег выпал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, полковник Олег Гусев. По словам Мамчура, Гусева «хлопнула ФСБ» и после показаний на руководящего сотрудника дала уехать за границу.
15 марта этого года Гусева задержали в московском аэропорту Шереметьево по делу о взятке в размере 20 млн рублей. В тот же день его арестовал Басманный суд. Согласно картотеке, Гусев по-прежнему содержится под стражей.