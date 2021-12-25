Заподозренный во взятке подполковник таможни хотел домой на Новый год. Суд желание не исполнил

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 25 декабря, Алексея Варфоломеева арестовали.

По версии следствия, 23 декабря начальник отдела связи и телекоммуникаций СЗТУ Варфоломеев в салоне автомобиля, припаркованного на улице Профессора Попова, получил 1,680 млн рублей от своего заместителя, действовавшего в рамках оперативных мероприятий. Деньги должны были выступать гарантом получения госконтракта псковским подрядчиком ООО «Дельта-М».

На заседании Варфоломеев просил более мягкую меру пресечения. Обвинение ему не предъявлялось. В Крестах он пробудет до 24 февраля.