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Заподозренный во взятке подполковник таможни хотел домой на Новый год. Суд желание не исполнил

Петроградский районный суд арестовал подполковника таможни, которого подозревают в получении взятки. Мужчина рассчитывал на более уютную новогоднюю обстановку.

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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 25 декабря, Алексея Варфоломеева арестовали.

По версии следствия, 23 декабря начальник отдела связи и телекоммуникаций СЗТУ Варфоломеев в салоне автомобиля, припаркованного на улице Профессора Попова, получил 1,680 млн рублей от своего заместителя, действовавшего в рамках оперативных мероприятий. Деньги должны были выступать гарантом получения госконтракта псковским подрядчиком ООО «Дельта-М».

На заседании Варфоломеев просил более мягкую меру пресечения. Обвинение ему не предъявлялось. В Крестах он пробудет до 24 февраля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Яхта
Взяткоемкая должность
ДуремарСПб.
Любого путинского деятеля хватай и сажай ,вообще без вариантов.
Денеб
Их там всех можно сажать после 1 года работы.... Не ошибёшься.....
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