Путин в статье для Синьхуа: РФ и Китай формируют механизмы для нивелирования санкций

В статье Путин подчёркивает успехи сотрудничества в различных сферах. «Последовательно расширяем практику расчётов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. <...> Между нашими странами складывается взаимовыгодный энергетический альянс. <...> Широкое поле возможностей видим в развитии партнёрства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции», — отмечается в статье.

В преддверии визита в Китай президент России Владимир Путин обратился «к многочисленной китайской и зарубежной аудитории крупнейшего информационного агентства Синьхуа». Статья для агентства опубликована 3 февраля на сайте Кремля.

Путин выражает признательность «китайским коллегам» за своевременную поставку в Россию средств защиты от распространения коронавируса, а также за содействие в налаживании выпуска в Китае российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».



«По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели — довести объём торговли до 200 миллиардов долларов в год. Реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах. В частности, в «портфеле» Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству — 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идёт о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство», — заявляет президент РФ.



Также он выразил уверенность, что богатый опыт Китая позволит провести Олимпиаду на высоком уровне. Россия, по словам Путина, осуждает допинг и считает недопустимым «коллективное наказание» в спорте.

