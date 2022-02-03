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Путин в статье для Синьхуа: РФ и Китай формируют механизмы для нивелирования санкций

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В преддверии визита в Китай президент России Владимир Путин обратился «к многочисленной китайской и зарубежной аудитории крупнейшего информационного агентства Синьхуа». Статья для агентства опубликована 3 февраля на сайте Кремля.

В статье Путин подчёркивает успехи сотрудничества в различных сферах. «Последовательно расширяем практику расчётов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. <...> Между нашими странами складывается взаимовыгодный энергетический альянс. <...> Широкое поле возможностей видим в развитии партнёрства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции», — отмечается в статье.

Путин выражает признательность «китайским коллегам» за своевременную поставку в Россию средств защиты от распространения коронавируса, а также за содействие в налаживании выпуска в Китае российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели — довести объём торговли до 200 миллиардов долларов в год. Реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах. В частности, в «портфеле» Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству — 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идёт о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство», — заявляет президент РФ.

Также он выразил уверенность, что богатый опыт Китая позволит провести Олимпиаду на высоком уровне. Россия, по словам Путина, осуждает допинг и считает недопустимым «коллективное наказание» в спорте.

Кроме того, президент России добавил, что вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял «решение об организации в 2022 и 2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта».

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Комментарии (18)

Modest_5e4ce41f7533b
Невелирование санкций помощью с той стороны Земли, уже сама по себе санкция.
RMN
А оно надо Китаю?
SNOW
Перед второй мировой войной была похожая ситуация. Два государства находились под санкциями, поэтому пытались их нивелировать. Тесно сотрудничали во всех сферах, одно из государств годами поставляло другому сырье и продовольствие, а второе с помощью этого сырья возрождало свои армию и флот. Потом между ними случился небольшой конфуз, и все удивлялись - как же так?
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