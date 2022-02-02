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Кота Елисея на Малой Садовой снова грабят. Голодному «воришке» не мешает даже снег

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На Малой Садовой в Петербурге в очередной раз обворовали памятник коту Елисею. Ловкого «охотника за золотом» читатели «Фонтанки» заметили вечером 2 февраля.

Для того, чтобы забраться наверх, он поставил к стене уличное ограждение. Также ему пришлось счищать снег с подоконника, который он решил использовать как опору.

Читатель «Фонтанки»

Сам молодой человек рассказал, что полез за монетками, потому что «очень хочет есть».

Последний раз об ограблении Елисея «Фонтанка» рассказывала в конце октября. Кота оставляют без денег довольно часто, в основном это делают подростки.

Кот Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице уже много лет и представляют собой скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс. В Петербурге существует традиция кидать им деньги — считается, что если мелочь не упадет с постамента, загаданное желание непременно сбудется.

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Комментарии (4)

Артист ритуальных услуг
Вот казёл! 13% процентов государству должен!
07A
Бедный, голодный, теряющий сознание мальчик залез на четырехметровую высоту. Без страховки и по обледенелому карнизу, постоянно падая вниз и снова совершая попытки!
267011328
страна кушать хочет а руководству плевать будка-рожа колякова в экран не влезает ну вова спасибо за движение тела в партер не обессудь потом что не так звёзды так всали... уже правильно
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