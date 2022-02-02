Кота Елисея на Малой Садовой снова грабят. Голодному «воришке» не мешает даже снег

Для того, чтобы забраться наверх, он поставил к стене уличное ограждение. Также ему пришлось счищать снег с подоконника, который он решил использовать как опору.

На Малой Садовой в Петербурге в очередной раз обворовали памятник коту Елисею. Ловкого «охотника за золотом» читатели «Фонтанки» заметили вечером 2 февраля.

Сам молодой человек рассказал, что полез за монетками, потому что «очень хочет есть».



Последний раз об ограблении Елисея «Фонтанка» рассказывала в конце октября. Кота оставляют без денег довольно часто, в основном это делают подростки.

