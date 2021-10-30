Неизвестный ограбил кота Елисея на Малой Садовой. Для этого ему пришлось влезть по стене

Неизвестный молодой человек забрал все заработанное у кота Елисея — памятника кошкам, которые спасали Ленинград во время блокады. В отличие от своих предшественников, парень забрался на стену без вспомогательных средств.



Кота обчистили около 17:00. Скульптура расположена на доме 8 на уровне второго этажа — это несколько метров. Молодой человек, чтобы забрать у хвостатого заработок — монеты, которые кидают горожане и гости, стараясь, чтобы деньги остались лежать на кошачьей полке, — воспользовался выступающим декором окна первого этажа.