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Неизвестный ограбил кота Елисея на Малой Садовой. Для этого ему пришлось влезть по стене

Кота Елисея на Малой Садовой снова ограбили

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Неизвестный молодой человек забрал все заработанное у кота Елисея — памятника кошкам, которые спасали Ленинград во время блокады. В отличие от своих предшественников, парень забрался на стену без вспомогательных средств.

Кота обчистили около 17:00. Скульптура расположена на доме 8 на уровне второго этажа — это несколько метров. Молодой человек, чтобы забрать у хвостатого заработок — монеты, которые кидают горожане и гости, стараясь, чтобы деньги остались лежать на кошачьей полке, — воспользовался выступающим декором окна первого этажа.

стажер «Фонтанки» Полина

Заработок кота Елисея воруют регулярно, обычно этим занимаются подростки.

Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице друг напротив друга, на фасадах домов номер 8 и номер 3, с 2000 года. Елисей — на уровне второго этажа. В Северной столице уже появилась традиция кидать ему деньги — считается, что, если монета не упадет с постамента, загаданное желание непременно сбудется.

Елисей и Василиса — скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс.

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Комментарии (6)

Шихаэль Мумахер
наркот дешевый
ДуремарСПб.
А что обычная статья за оскорбление чувств вОрующих не подходит?
Мillemelle
кто кота обидет, тому 7 лет счастья не будет ( поверье)
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