«Колумбайн» в России признали террористическим. Участникам «движения» грозит пожизненное

Там добавили, что эта организация «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций». «Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей», — говорится в релизе.

Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал «Колумбайн» террористической организацией. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура поясняет, что «широко развитая» структура действует через соцсети. Там создаются тематические группы «скулшутинга» и «осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств».

В ведомстве добавили, что за участие в террористической организации в России предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.



С просьбой признать движение «Колумбайн» террористическим Генпрокуратура обратилась в Верховный суд в январе. При этом не пояснялось, что это за организация и как она работает. О ее существовании ранее не было известно.

