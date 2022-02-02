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«Колумбайн» в России признали террористическим. Участникам «движения» грозит пожизненное

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Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал «Колумбайн» террористической организацией. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что эта организация «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций». «Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей», — говорится в релизе.

Генпрокуратура поясняет, что «широко развитая» структура действует через соцсети. Там создаются тематические группы «скулшутинга» и «осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств».

В ведомстве добавили, что за участие в террористической организации в России предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.

С просьбой признать движение «Колумбайн» террористическим Генпрокуратура обратилась в Верховный суд в январе. При этом не пояснялось, что это за организация и как она работает. О ее существовании ранее не было известно.

«Колумбайнеры» — это подражатели двух американских подростков, Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые совершили массовое убийство в американской школе «Колумбайн» в 1999 году и покончили с собой. Всего они убили 13 человек.

В России за последнее время произошел ряд подобных случаев. Так, 11 мая 2021 года в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников.

20 сентября прошлого года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу студент Тимур Бекмансуров. Погибли шестеро.

«Колумбайнеров» регулярно задерживают на стадии подготовки к нападению на школы. О том, как распознать потенциального стрелка, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

261847251
Как можно признать то, чего нет?

Разрозненные малолетние @#%&ы, которых объединяет только упоминание в СМИ по одним и тем же преступлениям не могут быть "организацией".
Чёрт Опасный
Очень интересно, но ничего не понятно.
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