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Задержанного за подготовку к «колумбайну» подростка отправили на психолого-психиатрическую экспертизу

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Подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Казани, поместили в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом 23 ноября сообщает Следственный комитет России.

Следствие полагает, что 14-летний подросток познакомился в Интернете с неустановленным лицом, по указанию которого готовился напасть на учеников школы одного из районов Татарстана. Против юноши возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц).

Подростка задержали в Казани, сообщал ранее Центр общественных связей ФСБ. Дома у задержанного нашли пневматическую винтовку. По информации следствия, подросток искал в Интернете, как переделать свое оружие в боевое, а также читал про нападения на школы.

Ход и результаты расследования по указанию председателя СК Александра Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В мае в казанской гимназии открыл стрельбу ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Уже будучи задержанным, он называл себя «богом» и говорил, что «всех ненавидит». С сентября Галявиев находится в петербургском СИЗО «Кресты», куда его доставили для дополнительных экспертиз. В ноябре уже вторая признала его вменяемость.

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Комментарии (1)

dimas062
"По информации следствия, подросток искал в интернете, как переделать свое оружие в боевое, а также читал про нападения на школы."... кто не читал про нападение на школу в Казани?...
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