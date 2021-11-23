Задержанного за подготовку к «колумбайну» подростка отправили на психолого-психиатрическую экспертизу

Подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Казани, поместили в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом 23 ноября сообщает Следственный комитет России.
Следствие полагает, что 14-летний подросток познакомился в Интернете с неустановленным лицом, по указанию которого готовился напасть на учеников школы одного из районов Татарстана. Против юноши возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц).
Подростка задержали в Казани, сообщал ранее Центр общественных связей ФСБ. Дома у задержанного нашли пневматическую винтовку. По информации следствия, подросток искал в Интернете, как переделать свое оружие в боевое, а также читал про нападения на школы.
Ход и результаты расследования по указанию председателя СК Александра Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.