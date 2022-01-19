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Генпрокуратура попросила признать движение «Колумбайн» террористическим

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Генпрокуратура просит Верховный суд признать движение «Колумбайн» в России террористическим. Об этом 19 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным «Интерфакса», иск поступил еще 8 декабря 2021 года. Заседание состоится 2 февраля в закрытом режиме.

Ранее Минпросвещения РФ предложило приравнять нападения на образовательные организации к терроризму. По мнению представителя ведомства Ларисы Фальковской, «это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту».

«Колумбайнеры» — это подражатели двух американских подростков, Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые совершили массовое убийство в американской школе Колумбайн в 1999 году и покончили с собой. Всего они убили 13 человек.

В России за последнее время произошел ряд подобных случаев. Так, 11 мая 2021 года в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников.

20 сентября прошлого года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу студент Тимур Бекмансуров. Погибли шестеро.

«Колумбайнеров» регулярно задерживают на стадии подготовки к нападению на школы. О том, как распознать потенциального стрелка, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (9)

261847251
А что это за движение?

Организаторы, цели, устав, членство - это всё описано?
266410437
А кто глава этого движения?
chip1
Если есть движение, значит должны быть организаторы, запретить мало, нужно уничтожить змеиное логово!
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