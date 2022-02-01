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Учёные подсчитали, насколько «стелс-омикрон» заразнее обычного «омикрона»

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Подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2, который назвали «невидимым» или «стелс-омикроном», в Дании уже вытеснил оригинальный «омикрон».

Как сообщает 1 февраля РИА Новости со ссылкой на Датский институт сывороток, риск того, что заболевший человек заразит окружающих «стелс-омикроном», оценивается в 39%. Для обычного «омикрона» эта цифра на четверть ниже — 29%.

«Анализы показывают, что как вакцинированные, так и невакцинированные более восприимчивы к BA.2, чем к BA.1, и что невакцинированные чаще заражают других BA.2 по сравнению с BA.1. Это говорит о том, что BA.2 присуща более высокая заразность по сравнению с BA.1. Но исследования показывают, что привитые, особенно прошедшие ревакцинацию, заражаются намного реже и намного реже передают инфекцию как в случае с BA.1, так и в случае с BA.2», — отметила специалист Института сывороток Камилла Холтен Мёллер.

BA.2 был выявлен в этом году и быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2 в Дании. 21 января Агентство по здравоохранению Великобритании обозначило его как «исследуемый». Учёные из Датского института сывороток, Датского технического университета и Копенгагенского университета уже получили первые данные о нём, успев исследовать 18 тысяч человек (более 8,5 тысячи семей) за период с 20 декабря 2021 года по 18 января 2022-го.

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Комментарии (4)

Mikkä Kårhunen
Дания снимает все ограничения,а Фонтанка пусть дальше нагнетает
6apa6aH
против стелс-штамма стелс-прививку!
Артист ритуальных услуг
Его не видно, не ощущается, он ничего не делает с организмой! Очень страшный и опасный штамм! Все на прививку!
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