Учёные подсчитали, насколько «стелс-омикрон» заразнее обычного «омикрона»

Подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2, который назвали «невидимым» или «стелс-омикроном», в Дании уже вытеснил оригинальный «омикрон».



Как сообщает 1 февраля РИА Новости со ссылкой на Датский институт сывороток, риск того, что заболевший человек заразит окружающих «стелс-омикроном», оценивается в 39%. Для обычного «омикрона» эта цифра на четверть ниже — 29%.



«Анализы показывают, что как вакцинированные, так и невакцинированные более восприимчивы к BA.2, чем к BA.1, и что невакцинированные чаще заражают других BA.2 по сравнению с BA.1. Это говорит о том, что BA.2 присуща более высокая заразность по сравнению с BA.1. Но исследования показывают, что привитые, особенно прошедшие ревакцинацию, заражаются намного реже и намного реже передают инфекцию как в случае с BA.1, так и в случае с BA.2», — отметила специалист Института сывороток Камилла Холтен Мёллер.

