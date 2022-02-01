Фигуранту арктического дела в Петербурге добавили судимость за мошенничество пятилетней давности

Затем мужчина убедил руководство ООО «Капитал» в том, что сможет поставить необходимый им товар на условиях 100-процентной предоплаты. Получив в период с 3 по 9 ноября 2016 года 1 685 850 рублей, он снял их со счета подконтрольной фирмы и пропал.

Суд установил, что в ноябре 2016 года Магдеев нашел бедолагу, который забросил дела основанной им фирмы ООО «Метрик», и получил доступ к её счету, сообщает объединенная пресс-служба судов 1 февраля.

Петроградский райсуд огласил приговор в отношении Марселя Магдеева, обвиняемого в мошенничестве на 1,6 млн рублей. Испания ему не светит.

В ходе процесса Магдеев свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, ущерб возместил.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.



Марсель Магдеев в 2019 году был осужден по так называемому арктическому делу о многомиллионных хищениях на строительстве объектов Минобороны в Арктике.



За незаконную банковскую деятельность, а фактически обналичивание средств для других фигурантов дела он получил три года колонии и 300 тысяч штрафа.



Магдеева судили отдельно от остальных фигурантов дела, так как в 2017 году он улизнул от сотрудников ФСБ. Найти его удалось лишь год спустя в Испании, откуда мужчину экстрадировали в 2019 году.

