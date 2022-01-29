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Первое дело в России о женском обрезании закончилось штрафом в 30 тысяч. Калечащую операцию провели 9-летней девочке

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Первое в России дело по факту совершения женского обрезания несовершеннолетней закончилось штрафом для врача. Но даже от этого наказания гинеколога освободили.

Как сообщает BBC 29 января, накануне вечером мировой судья судебного участка №15 Республики Ингушетия признал гинеколога Изаню Нальгиеву виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Врач в июне 2019 года за две тысячи рублей сделала 9-летней девочке «ритуальное обрезание».

Нальгиеву приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. От наказания освободили в связи с истечением срока давности.

Правозащитники посчитали такое наказание слишком мягким, так как ребёнку была проведена калечащая операция. «К сожалению, мировой судья не согласился с доводами адвоката потерпевшей о том, что имело место совершение преступления в соучастии и что необходимо квалифицировать действия врача по более тяжким статьям Уголовного кодекса», — прокомментировала решение суда старший юрист «Правовой инициативы»* (организация признана иностранным агентом) Татьяна Саввина.

*Включен в реестр иностранных агентов Минюста.

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Комментарии (36)

Урус-Баши
К вере этот варварский обычай не имеет отношения. Ни в одной священной книге ни одной религии нет такого дикого требования. Это просто обычай дикарей. К исламу имеет ровно такое же отношение, как поцелуй "христианина" Иуды к Христу. Сколько положено за нанесение увечий?
Игoрь
Не удивлюсь, если позже мирового судью привлекут за оскорбление чувств верующих.
265859857
Врач, необратимо искалечивший девочку, отделался незначительным штрафом, зато дяде "педофилу", отправляшему естественную нужду под кустом при невесть откуда взявшейся школоте, впаяют от 10 до 20 лет строгача. Видите ли, он "травмировал" психику детишек
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