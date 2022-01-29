Первое дело в России о женском обрезании закончилось штрафом в 30 тысяч. Калечащую операцию провели 9-летней девочке

Первое в России дело по факту совершения женского обрезания несовершеннолетней закончилось штрафом для врача. Но даже от этого наказания гинеколога освободили.
Как сообщает BBC 29 января, накануне вечером мировой судья судебного участка №15 Республики Ингушетия признал гинеколога Изаню Нальгиеву виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Врач в июне 2019 года за две тысячи рублей сделала 9-летней девочке «ритуальное обрезание».
Нальгиеву приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. От наказания освободили в связи с истечением срока давности.
Правозащитники посчитали такое наказание слишком мягким, так как ребёнку была проведена калечащая операция. «К сожалению, мировой судья не согласился с доводами адвоката потерпевшей о том, что имело место совершение преступления в соучастии и что необходимо квалифицировать действия врача по более тяжким статьям Уголовного кодекса», — прокомментировала решение суда старший юрист «Правовой инициативы»* (организация признана иностранным агентом) Татьяна Саввина.
*Включен в реестр иностранных агентов Минюста.