Холодный урбанизм Канонерского острова

КАК ДОБРАТЬСЯ

Анастасия Долгова провела всё детство на Канонерском острове, сейчас живет в городе, работает в сфере архитектуры и искусства.

— Когда ездила на маршрутках из школы — а училась я не на острове, — часто слышала от водителей: «На Канары не поеду», — рассказывает Настя.

Канонерский тоннель любопытен и с архитектурной, и с транспортной сторон. На нем впервые в СССР испытали европейскую технологию погружных секций — по примеру строительства метро в Нидерландах. Проезжая его, тоже испытываешь эффект «погружения».



— Погружаясь под Морской канал, можно почувствовать, что городская суета отпускает, остается за спиной, — делится графический дизайнер и фотограф Мария Хмелева. — Путь через тоннель занимает минуту — хватит на медитацию.

Маша тоже выросла на острове. Её дедушка с бабушкой принимали прямое участие в строительстве тоннеля. С его появлением отпала необходимость в курсировании маломерных судов через Морской канал. Теперь все ездят на маршрутках.

Маршруток тут всего три. Одна, № 66, идет от Цирка в Автово — и её мы не дождались. Другая, № 67, идет от Балтийского вокзала и ходит исправно. Лучше всего, от Московского проспекта, ходит третья — № 115. Такси от станции метро «Нарвская» стоит как и в среднем по городу — около 200 рублей.

— Казалось бы, всё близко, но мы все равно говорим: «Я поехал/а в город», — рассказывает Маша. — В детстве я училась в городе и постоянно так говорила. Меня спрашивали: «Ты что, из деревни?»

Транспорта жителям хватает, но многие всё же с ностальгией вспоминают о морских трамвайчиках и активной круизной жизни.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







ГДЕ ПОЖИТЬ: ДОМ ПОД МОСТОМ

Жители зоны под ЗСД сейчас делятся 50/50: те, кому там плохо, и те, кому сносно. Первые, несмотря на внешнюю безнадегу, продолжают бороться за расселение и пишут письма в инстанции. Вторые, зачастую «новенькие», недавно купили квартиры здесь — еще пару лет назад хрущевка в 46 квадратов стоила 3,5 млн, сейчас — от 5 млн.

Александр Ф., например, переехал на Канонерский из центра Санкт-Петербурга:

— В детстве я жил неподалеку от ЖД-путей, и мне на ЗСД как-то вообще всё равно. Сейчас, например, лежу и слышу дорогу даже с закрытым окном. Ночью поток не очень большой и внимания не привлекает. Не то что железная дорога — бах-бах! — эти составы вагонами, но и к этому привыкаешь!

Еще одна семья переехала в загадочную зону под мостом с Обводного канала. Ксения Д. приобрела квартиру три года назад.

— На Обводном вечные фуры и трамваи, так что шум от ЗСД нас не напрягает, он для нас вдалеке. Конечно, людям, которые жили здесь и до строительства магистрали, есть с чем сравнить. Меня больше напрягает, что оттуда, сверху, летит грязь.



Но однажды, говорит Дарья, она поняла, что такое по-настоящему тихо — когда из-за фестиваля «ЗСД Фонтанка Фест» участок магистрали перекрыли для автомобилистов и по дороге поехали велосипедисты.

«Разница, конечно, колоссальная», — делится Дарья. Следующий день тишины для нее наступит 21 мая 2022 года.

Решение властей построить в зоне повышенной шумности детские социальные объекты — садик и школу — до сих пор вызывает на лицах местных ледяное выражение. Но поднимать эту тему мамы не любят — опасаются и это потерять.

— Моя внучка ходит в детсад, — рассказывает Елена Цыганкова. — Внутри тихо, снаружи шумы превышают нормы. Мамочки ничего не расскажут: боятся оказаться за воротами или опять в жутчайших условиях, когда старое здание закрыли, а новое не открывали из-за шумности. Это сказывается и на психике, и на здоровье. Дети более раздражительные, нервные, часто болеют. Там же не только шумы, но и грязь, пыль с вредными примесями летят.

Некоторые мамы отказываются от детского сада № 74 и ждут места в другие детсады города, рассказала собеседница.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

Пляж с видом на Финский залив особенно любим местными, но доступен им только в несезон. В теплое время прогуляться там невозможно — он больше похож на Анапу и особенно популярен у приезжих. Прошлым летом местные жители своими силами пытались наладить пропускной режим — не вышло.

Поэтому в теплое время жители уходят на косу — через Канонерский парк, к слову, заброшенный. Гулять по нему без знающего гида и правда жутковато — заросли, камни и шум воды со всех сторон. Зато у канонерцев это — любимое место.

— Я всегда ухожу на косу, когда приезжаю сюда, — рассказал нам строитель Роман Перун. — Провел здесь детство, потом переехал. Здесь у меня остался лодочный гараж. Залив и коса меня здесь радуют больше всего. А вот парк печалит: сам по себе он отличный, лесистый — облагородить, и раздолье для всех. Но к нему невозможно подойти без потерь: на подходе глина, грязь.

Сейчас Канонерский парк не состоит на балансе, и ни одно ведомство не обязано за ним следить. Может, оно и к лучшему, считают местные: приезжие хотя бы не доходят до косы. Но если бы за парком следили, то мусора после тех, кто всё-таки доходит, не оставалось бы.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







ГДЕ ПОКУПАТЬ

На острове — два супермаркета на 5 тысяч человек — именно столько, по данным администрации Кировского района, проживают здесь сейчас. Длина острова — 5 км, ширина — всего 650 м. Так что товарооборота хватает, но есть свои «но».

— Самое грустное, конечно, это ассортимент товаров, — рассказывает Светлана Х. — Сами понимаете, что можно купить в «Магните». Без претензий к ним! Но если хочется деликатесов, приходится садиться в маршрутку и ехать через тоннель. Сложно представить жителя Канонерского без машины, но я — это он. Авто водит муж, работает сменами. А я домохозяйка, сами понимаете.

Домохозяйкам без водительских прав на Канонерском не хватает еще и хотя бы в меру хорошей кофейни.

— Люблю кофе, закупаюсь в городе и завариваю сама. Беру с собой в термосе на косу или на пляж, когда гуляю с сыном. Конечно же, хотелось бы зайти в красивую кафешку на берегу, улыбнуться официантам. Но что есть, то есть. Если остров все же будет развиваться, наверняка появятся хорошие заведения. Хотя бы одно сетевое не помешало бы, где можно взять капучино и он будет хорошим.



С наступлением летнего сезона заведения открываются на пляже — о качестве кофе там можно поспорить, считает Светлана. А вопрос развития Канонерского острова для жителей открыт уже давно.

Любовь Хмелевская, «Фонтанка.ру»

