автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фестиваль здорового образа жизни ЗСД Фонтанка Фест-2021 продолжился велопарадом. Около восьми тысячи любителей двухколесного транспорта и вышли на трассу.

Открыл велопарад вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, генеральный директор холдинга «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов, глава администрации Приморского района Николай Цед, генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский и главный редактор Александр Горшков. — Я искренне рад, что у нашего велопробега столько поклонников, потому что велосипед — это самый экологичный вид транспорта, — заявил вице-губернатор Максим Соколов. — И я с удовольствием сегодня составлю вам компанию.

— Вы и есть Петербург настоящего и будущего, — обратился к участникам главный редактор «Фонтанка.ру» Александр Горшков. — Петербург самый красивый городом мира. Всё будет хорошо, удачной вами дороги! Ранее завершились забеги на 10 и 21,1 км (полумарафон). Напоминаем, что в связи с проведением фестиваля на несколько часов изменилось схема движения по ЗСД. Подробности и карта перекрытий здесь.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: пресс-служба «Газпром нефти» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Фото: пресс-служба «Газпром нефти» автор фото Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» автор фото Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» вновь дарят Петербургу ЗСД Фест — уникальный забег, полумарафон и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра. Это уникальная возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. Событие проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В ЗСД Фонтанка Фест — 2021 принимают участие 10 тысяч человек — 2500 бегунов и 7500 вело. География фестиваля более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.



Забег проходит на дистанциях 10 километров и полумарафон. Велопарад пройдет от стартового городка у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте, 42, до съезда на набережную Екатерингофки. Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и проходит в рамках празднования Дня города.

Здесь вы можете узнать подробный тайминг и программу фестиваля.

Фестиваль организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

