FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Стройка у парка 300-летия на два года ограничит движение на Приморском шоссе

В Приморском районе вступают в силу новые ограничения движения, которые продлятся более двух лет. Водителей потеснят у парка 300-летия Петербурга, там сейчас идет благоустройство пляжа.

1
Печать

С 29 января 2022 года по 30 июля 2024 года будет ограничено движение транспорта по Приморскому проспекту на участке от Беговой улицы до Яхтенной улицы, сообщает 27 января пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там обустроят въезд-выезд для подъезда к стройплощадке. Работы ведет АО «Зенит-Арена».

ПоделитьсяПоделиться

Сейчас «Зенит-Арена» благоустраивает пляж вдоль береговой линии парка. «Фонтанка» показывала, как выглядят работы на начальном этапе. Завершиться они должны в октябре 2024 года. Планируется оборудовать на пляже площадку ГТО.

Благоустройства пляжа ведется в рамках проекта по строительству базы водных видов спорта. Для него, в частности, готовят три искусственных острова с огромными флагштоками напротив парка. Вбивание свай в акватории Невской губы местные жители заметили еще в конце прошлого года. На днях Росприроднадзор начал проверку из-за работающей в акватории Финского залива техники.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Black Box
Автор статьи и главред явно из деревни какой то приехали. Плутают на местности.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний