Стройка у парка 300-летия на два года ограничит движение на Приморском шоссе

С 29 января 2022 года по 30 июля 2024 года будет ограничено движение транспорта по Приморскому проспекту на участке от Беговой улицы до Яхтенной улицы, сообщает 27 января пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там обустроят въезд-выезд для подъезда к стройплощадке. Работы ведет АО «Зенит-Арена».
Сейчас «Зенит-Арена» благоустраивает пляж вдоль береговой линии парка. «Фонтанка» показывала, как выглядят работы на начальном этапе. Завершиться они должны в октябре 2024 года. Планируется оборудовать на пляже площадку ГТО.
Благоустройства пляжа ведется в рамках проекта по строительству базы водных видов спорта. Для него, в частности, готовят три искусственных острова с огромными флагштоками напротив парка. Вбивание свай в акватории Невской губы местные жители заметили еще в конце прошлого года. На днях Росприроднадзор начал проверку из-за работающей в акватории Финского залива техники.