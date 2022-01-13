Песок на снегу. Парк 300-летия готовят к труду и обороне

Паспорт объекта гласит, что речь идет о спортивно-досуговом центре тестирования выполнения нормативов ГТО. Заказчик-застройщик — да и подрядчик — АО «Зенит Арена». Окончание работ намечено на октябрь 2024 года.



«Фонтанка» подробно писала о проекте благоустройства пляжа с созданием площадки ГТО. Администрация Петроградского района сообщала, что «доступ горожан к водному объекту будет обеспечен в течение всего периода благоустройства с перекрытием отдельных зон проведения строительно-монтажных работ, преимущественно в осенне-зимний период». «С мая по сентябрь доступ к пляжу будет открыт для всех желающих, — уточнили там. — На первом этапе планируется начать работы по строительству площадки ГТО, что не предполагает значительных перекрытий береговой линии парка».

