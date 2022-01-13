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Песок на снегу. Парк 300-летия готовят к труду и обороне

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На береговой линии парка 300-летия Петербурга насыпают песок и формируют откосы. Так выглядит начало благоустройства пляжа.

Кадры работ сделал 13 января корреспондент «Фонтанки». Вместе с ним за передвижением техники с интересом наблюдали прогуливающиеся.

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Паспорт объекта гласит, что речь идет о спортивно-досуговом центре тестирования выполнения нормативов ГТО. Заказчик-застройщик — да и подрядчик — АО «Зенит Арена». Окончание работ намечено на октябрь 2024 года.

«Фонтанка» подробно писала о проекте благоустройства пляжа с созданием площадки ГТО. Администрация Петроградского района сообщала, что «доступ горожан к водному объекту будет обеспечен в течение всего периода благоустройства с перекрытием отдельных зон проведения строительно-монтажных работ, преимущественно в осенне-зимний период». «С мая по сентябрь доступ к пляжу будет открыт для всех желающих, — уточнили там. — На первом этапе планируется начать работы по строительству площадки ГТО, что не предполагает значительных перекрытий береговой линии парка».

«Зенит Арена» проводит благоустройство пляжа в рамках проекта по строительству базы водных видов спорта. Он примечателен, в частности, тремя искусственным островами с огромными флагштоками напротив парка.

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Комментарии (3)

266305440
Изуродуют так же как и Заневский парк. Всего 300 млн потребовалось, чтобы за год превратить прекрасный зеленый парк в пустыню кин-дза-дза
267060600
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме.нт приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
264956641
Хана парку, короче. Жалко
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