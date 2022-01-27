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В Казахстане арестовали бывшего премьера и экс-главу КНБ Масимова

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Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, премьер-министр республики в 2007–2012, 2014–2016 годах, Карим Масимов взят под стражу. Об этом 27 января со ссылкой на КНБ сообщает РИА Новости.

Карим Масимов
Карим МасимовФото: скриншот YouTube / КНБ РК
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Вместе с Масимовым арестован его заместитель по работе в КНБ Ануар Садыкулов. Оба высокопоставленных чиновника подозреваются в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти.

Правая рука Назарбаева Карим Масимов был задержан во время подавления протестов 8 января. Вместе с ним в руках правоохранителей оказались бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

13 января в КНБ сообщили, что в отношении Масимова началось дополнительное досудебное расследование «по фактам, направленным на насильственный захват власти».

«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в КНБ на запрос информагентства.

В спецслужбе отметили, что помимо госизмены и попытки насильственного захвата власти бывшим руководителям КНБ инкриминируют превышение власти или должностных полномочий «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям». Материалам этого уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно». В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Ранее в четверг стало известно, что парламент Казахстана лишил первого президента Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа страны. С начала протестов лидер нации не показывался на публике, что породило массу слухов о его судьбе. 18 января он выступил с видеообращением. Бывший глава государства заверил, что в элите страны нет противостояния, сам он является «пенсионером» и проводит «заслуженный отдых» в столице.

Карим Масимов
Карим МасимовФото: скриншот YouTube / КНБ РК

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.

Войска ОДКБ полностью вывели из Казахстана 19 января. По фактам терроризма, убийств и насилия расследуется 1 822 уголовных дела.

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