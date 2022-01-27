В Казахстане арестовали бывшего премьера и экс-главу КНБ Масимова

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, премьер-министр республики в 2007–2012, 2014–2016 годах, Карим Масимов взят под стражу. Об этом 27 января со ссылкой на КНБ сообщает РИА Новости .

Правая рука Назарбаева Карим Масимов был задержан во время подавления протестов 8 января. Вместе с ним в руках правоохранителей оказались бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

Вместе с Масимовым арестован его заместитель по работе в КНБ Ануар Садыкулов. Оба высокопоставленных чиновника подозреваются в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти.

13 января в КНБ сообщили, что в отношении Масимова началось дополнительное досудебное расследование «по фактам, направленным на насильственный захват власти».



«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в КНБ на запрос информагентства.



В спецслужбе отметили, что помимо госизмены и попытки насильственного захвата власти бывшим руководителям КНБ инкриминируют превышение власти или должностных полномочий «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям». Материалам этого уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно». В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.



Ранее в четверг стало известно, что парламент Казахстана лишил первого президента Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа страны. С начала протестов лидер нации не показывался на публике, что породило массу слухов о его судьбе. 18 января он выступил с видеообращением. Бывший глава государства заверил, что в элите страны нет противостояния, сам он является «пенсионером» и проводит «заслуженный отдых» в столице.