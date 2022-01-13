В отношении бывшего главного безопасника Казахстана ведут расследование о захвате власти

В отношении экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова начали дополнительные досудебные расследования «по фактам, направленным на насильственный захват власти». Об этом 13 января сообщает пресс-служба КНБ.
«В рамках этого дела начато дополнительное досудебное расследование по фактам действий, направленных на насильственное подавление власти и злоупотребление должностными полномочиями», — говорится в публикации.
Уточняется, что также по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны экс-заместители председателя КНБ — начальник службы спецназа «А» Ануар Садыкулов и Дуалет Ергожин.
О том, что Масимов задержан по подозрению в госизмене, стало известно 8 января. Он был премьер-министром Казахстана с 2007-го по 2012 год, затем с 2014-го по 2016-й. В промежутке занимал пост главы администрации президента. В сентябре 2016-го был назначен главой КНБ. Его сняли с должности 6 января 2022 года.