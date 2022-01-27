Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в двух органах. Дело за президентом

Законопроект предполагает, что полномочия председателя Совбеза и АНК перейдут от елбасы (лидера нации) к главе государства, то есть к Токаеву.

Ранее за это проголосовали депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента. Теперь поправки должен утвердить президент Касым-Жомарт Токаев.

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа страны. Об этом 27 января пишет ТАСС .

Кроме того, Сенат предложил отменить необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики.

Президент Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана вместо Назарбаева 5 января на фоне массовых беспорядков в стране. Тогда же он объявил, что намерен действовать «максимально жестко».



Ранее сообщалось, что 81-летнему Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте Казахстана в силу его «исторической миссии».

