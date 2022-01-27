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Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в двух органах. Дело за президентом

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Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа страны. Об этом 27 января пишет ТАСС.

Ранее за это проголосовали депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента. Теперь поправки должен утвердить президент Касым-Жомарт Токаев.

Законопроект предполагает, что полномочия председателя Совбеза и АНК перейдут от елбасы (лидера нации) к главе государства, то есть к Токаеву.

Кроме того, Сенат предложил отменить необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики.

Президент Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана вместо Назарбаева 5 января на фоне массовых беспорядков в стране. Тогда же он объявил, что намерен действовать «максимально жестко».

Ранее сообщалось, что 81-летнему Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте Казахстана в силу его «исторической миссии».

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.

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