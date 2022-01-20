Назарбаеву сохранят право выступать в правительстве и парламенте в силу его «исторической миссии»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранил право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте. Об этом 20 января сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки в законодательство.



«Первому президенту республики Казахстан — елбасы (лидер нации) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан», — сказано в документе.

