Назарбаеву сохранят право выступать в правительстве и парламенте в силу его «исторической миссии»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранил право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте. Об этом 20 января сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки в законодательство.
«Первому президенту республики Казахстан — елбасы (лидер нации) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан», — сказано в документе.
Накануне нижняя палата парламента Казахстана одобрила лишение Назарбаева пожизненного председательства в Ассамблее народа и Совете безопасности страны.
«Фонтанка» писала, что 18 января в Сети появилось первое обращение Назарбаева к народу после массовых беспорядков. Он опроверг информацию о своем отъезде из страны и заявил, что является «пенсионером» и проводит «заслуженный отдых» в столице.