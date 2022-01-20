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Назарбаеву сохранят право выступать в правительстве и парламенте в силу его «исторической миссии»

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранил право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте. Об этом 20 января сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки в законодательство.

«Первому президенту республики Казахстан — елбасы (лидер нации) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан», — сказано в документе.

Накануне нижняя палата парламента Казахстана одобрила лишение Назарбаева пожизненного председательства в Ассамблее народа и Совете безопасности страны.

«Фонтанка» писала, что 18 января в Сети появилось первое обращение Назарбаева к народу после массовых беспорядков. Он опроверг информацию о своем отъезде из страны и заявил, что является «пенсионером» и проводит «заслуженный отдых» в столице.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

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Комментарии (9)

Эд Хэммет
И обязательно издать сборник цитат Елбасы, включить его в школьную программу и учить, начиная с детского сада.
Antipode
Для чего тогда войска ОДКБ были введены в Казахстан? Получается что исключительно для подавления народного недовольства. Бандюки это только ширма, а иностранное вмешательство не доказано и соответственно использование ОДКБ незаконно. Никаких плюсов для русскоязычных жителей Казахстана не произошло, а их жизнь станет еще труднее чем раньше. Оставшимся пора собирать манатки, тк теперь они будут восприниматься как оккупанты.
265859323
ну он точно поехавший дед, на пару с луковицей из Белоруссии
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