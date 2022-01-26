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Лавров призвал активнее использовать российский аналог межбанковской платёжной системы SWIFT

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Глава МИД РФ Сергей Лавров со ссылкой на свой круг общения заявил, что созданная Банком России «Система передачи финансовых сообщений» (СПФС) надёжно работает.

«Центральный банк Систему передачи финансовых сообщений изобрел, и она функционирует. Те, кто ею пользуется, мои знакомые — я специально интересуюсь — говорят, что она достаточно эффективно работает. Да, надо там что-то еще шлифовать, она не такая устоявшаяся, как тот же SWIFT (международная межбанковская система. — Прим. ред.), но она работает. Я думаю, что по этому пути мы должны идти», — цитирует 26 января «Интерфакс» диалог Лаврова с депутатами Госдумы.

Решать, нужно ли ускорять внедрение СПФС, должны профильные ведомства, отметил Сергей Лавров.

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) была создана в 2014 году на фоне опасений отключения российских банков от международной сети SWIFT.

Первым иностранным участником СПФС стал в ноябре 2018 года белорусский Белгазпромбанк (им владеют «Газпром» и Газпромбанк). Вторым — Евразийский банк Казахстана.

В 2019 году Счётная палата предлагала законодательно закрепить обязанность российских кредитных организаций участвовать как в СПФС, так и в разработанной ЦБ «Системе быстрых платежей». Даже если Россию отключат от SWIFT, ее частично заменит российский аналог, утверждали в Центробанке в мае 2021 года.

В январе 2022 года группа американских сенаторов предложила новый пакет санкций в отношении России в случае военного вторжения на Украину, которые в том числе затронут использование российскими банками системы SWIFT.

Позже немецкая пресса сообщала, что Европа и США не собираются отключать Россию от межбанковской системы SWIFT. Вместо этого они готовят точечные санкции в отношении крупнейших российских банков.

В ноябре 2021 года Владимир Путин предупредил чиновников, что иностранное ПО внезапно может стать недоступным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новости о перспективе персональных санкций США в отношении Путина, заявил, что российский лидер хранит свои сбережения в банке «Россия».

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Комментарии (6)

SERGEY111
Этот российский аналог уже давно успешно опробован- это когда получаешь зарплату в кассе через окошко величиной с мышиную нору после двухчасового стояния в очереди .
W Bons
предшественники тоже своим путем ходили 70 лет , только в пути у народа постоянно проблемы с продовольствием и прочими пустяками случались
NAFTALIN 2000-2036
лавров похоже уже плюнул на международные сношения (все равно какая-то ерунда получается) и занялся сношениями межбанковскими. анжеллу набиуллину уволили уже?
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