Лавров призвал активнее использовать российский аналог межбанковской платёжной системы SWIFT

Глава МИД РФ Сергей Лавров со ссылкой на свой круг общения заявил, что созданная Банком России «Система передачи финансовых сообщений» (СПФС) надёжно работает.
«Центральный банк Систему передачи финансовых сообщений изобрел, и она функционирует. Те, кто ею пользуется, мои знакомые — я специально интересуюсь — говорят, что она достаточно эффективно работает. Да, надо там что-то еще шлифовать, она не такая устоявшаяся, как тот же SWIFT (международная межбанковская система. — Прим. ред.), но она работает. Я думаю, что по этому пути мы должны идти», — цитирует 26 января «Интерфакс» диалог Лаврова с депутатами Госдумы.
Решать, нужно ли ускорять внедрение СПФС, должны профильные ведомства, отметил Сергей Лавров.
Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) была создана в 2014 году на фоне опасений отключения российских банков от международной сети SWIFT.
Первым иностранным участником СПФС стал в ноябре 2018 года белорусский Белгазпромбанк (им владеют «Газпром» и Газпромбанк). Вторым — Евразийский банк Казахстана.
В 2019 году Счётная палата предлагала законодательно закрепить обязанность российских кредитных организаций участвовать как в СПФС, так и в разработанной ЦБ «Системе быстрых платежей». Даже если Россию отключат от SWIFT, ее частично заменит российский аналог, утверждали в Центробанке в мае 2021 года.
В январе 2022 года группа американских сенаторов предложила новый пакет санкций в отношении России в случае военного вторжения на Украину, которые в том числе затронут использование российскими банками системы SWIFT.
Позже немецкая пресса сообщала, что Европа и США не собираются отключать Россию от межбанковской системы SWIFT. Вместо этого они готовят точечные санкции в отношении крупнейших российских банков.
В ноябре 2021 года Владимир Путин предупредил чиновников, что иностранное ПО внезапно может стать недоступным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новости о перспективе персональных санкций США в отношении Путина, заявил, что российский лидер хранит свои сбережения в банке «Россия».