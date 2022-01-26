Песков о призывах США заморозить «активы Путина»: Президент держит деньги в банке «Россия»

«Не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов у представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости, и так далее, и тому подобное, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено», — цитирует 26 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости .

Пресс-секретарь президента России назвал призывы к персональным санкциям против руководства РФ политически деструктивными.

На вопрос журналистов, держит ли президент зарплату в банке «Россия», представитель Кремля ответил утвердительно.



По его словам, призывы американской стороны ввести санкции в отношении главы государства «неболезненны». Однако представитель Кремля охарактеризовал их как «политически деструктивные».



В январе газета The Washington Post рассказала о разрабатываемом демократами проекте новых ограничений в отношении России, которые могут включать санкции лично против президента Владимира Путина.

