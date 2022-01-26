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Песков о призывах США заморозить «активы Путина»: Президент держит деньги в банке «Россия»

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Пресс-секретарь президента России назвал призывы к персональным санкциям против руководства РФ политически деструктивными.

«Не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов у представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости, и так далее, и тому подобное, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено», — цитирует 26 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

На вопрос журналистов, держит ли президент зарплату в банке «Россия», представитель Кремля ответил утвердительно.

По его словам, призывы американской стороны ввести санкции в отношении главы государства «неболезненны». Однако представитель Кремля охарактеризовал их как «политически деструктивные».

В январе газета The Washington Post рассказала о разрабатываемом демократами проекте новых ограничений в отношении России, которые могут включать санкции лично против президента Владимира Путина.

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Комментарии (15)

angel of death
по закону они все "белые и пушистые", а по факту - счета за рубежом и недвижка за рубежом, записанная на родственников и друзей - найдётся у многих из них... =)
так что даёшь санкции! морковь по 100 мы видели, нас уже не испугать =)
266410437
Как тогда относится к Володину и его словам ранее?
Leo.S
Суперновость - это изначально его банк для отмыва и пр. мутных схем.
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