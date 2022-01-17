FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -7
76.04р86.86р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Handlessblatt: Европа и США не будут отключать Россию от SWIFT, но готовят санкции против крупных банков

6
Печать

Европа и США не собираются отключать Россию от межбанковской системы SWIFT. Вместо этого они готовят точечные санкции в отношении крупнейших российских банков, пишет 17 января газета Handlessblatt со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать появлению альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.

Ранее группа сенаторов-демократов в США представила законопроект об ужесточении антироссийских санкций на случай обострения ситуации с Украиной. Белый дом его поддержал.

Сообщалось, что новые меры могут коснуться ближнего окружения президента РФ Владимира Путина и энергетических компаний, также рассматривается возможность отключения России от системы SWIFT. Кроме того, санкции могут затронуть суверенный долг РФ. В МИД России заявили, что не видят перспектив для отключения от SWIFT, а возможные планы США ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это «фантастика».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Danik
Придется гонять бизднес джеты и яхты для вывоза капитала.
Жуть как дорого! Смешно!
Кто будет покупать самолеты, яхты, виллы, дома, ройлсы, футбольные клубы, ...
Себе сук рубят! Да и не примет это никто!
X-кот
да ладно! Испугались... Для "глубинного народа" - Национальный банк России ежемесячно качает деньги от продажи наших нефти и газа в Штаты. В Европу, Штаты и другие страны лярдами лярдов ежемесячно уходят деньги, украденные у нас с вами нашей любимой властью. Они что, самолетами их возят? Они переводят туда по системе SWIFT. Власти Штатов и других стран что, идиоты рубить сук, на котором сидят? Эти деньги вкладываются в их экономику
Мистер Бин
С самого начала было ясно, что отключение России от системы SWIFT не прокатит. Просто очень сильно хотели напугать, но, в итоге, испугались последствий сами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний