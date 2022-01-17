Handlessblatt: Европа и США не будут отключать Россию от SWIFT, но готовят санкции против крупных банков

Европа и США не собираются отключать Россию от межбанковской системы SWIFT. Вместо этого они готовят точечные санкции в отношении крупнейших российских банков, пишет 17 января газета Handlessblatt со ссылкой на правительственные источники.
Отмечается, что отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать появлению альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.
Ранее группа сенаторов-демократов в США представила законопроект об ужесточении антироссийских санкций на случай обострения ситуации с Украиной. Белый дом его поддержал.
Сообщалось, что новые меры могут коснуться ближнего окружения президента РФ Владимира Путина и энергетических компаний, также рассматривается возможность отключения России от системы SWIFT. Кроме того, санкции могут затронуть суверенный долг РФ. В МИД России заявили, что не видят перспектив для отключения от SWIFT, а возможные планы США ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это «фантастика».