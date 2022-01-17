Handlessblatt: Европа и США не будут отключать Россию от SWIFT, но готовят санкции против крупных банков

Европа и США не собираются отключать Россию от межбанковской системы SWIFT. Вместо этого они готовят точечные санкции в отношении крупнейших российских банков, пишет 17 января газета Handlessblatt со ссылкой на правительственные источники.



Отмечается, что отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать появлению альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.



Ранее группа сенаторов-демократов в США представила законопроект об ужесточении антироссийских санкций на случай обострения ситуации с Украиной. Белый дом его поддержал.