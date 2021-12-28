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В МИД не видят перспектив отключения России от SWIFT

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Реальных перспектив отключения России от межбанковской системы SWIFT нет, но Москва готова к любым неожиданностям. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и непонятно, как Вашингтон может реализовать свои угрозы.

«Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — сказал он в интервью РИА Новости, опубликованном 28 декабря.

Также дипломат назвал «фантастикой» возможные планы США ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты. «Это какие-то крайне экзотические меры», — отметил Биричевский.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США могут ввести новые санкции против России для сдерживания «вторжения» на Украину. Они могут коснуться ближнего окружения Путина и энергетических компаний, также рассматривается возможность отключения России от системы SWIFT. Кроме того, санкции могут затронуть суверенный долг РФ.

По данным Bloomberg, Вашингтон также рассматривает способы ограничить конвертируемость рубля в доллары и другие иностранные валюты.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
ПомнюПомню, застал еще на таможне Экю в расчетах.
260978581
Иран отключили и нас отключат если захотят. Конвертацию рубля так же, запретят всем иностранным банкам работать с рублем, и финито ля комедия.
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