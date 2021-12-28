В МИД не видят перспектив отключения России от SWIFT

Реальных перспектив отключения России от межбанковской системы SWIFT нет, но Москва готова к любым неожиданностям. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.



По его словам, SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и непонятно, как Вашингтон может реализовать свои угрозы.



«Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — сказал он в интервью РИА Новости, опубликованном 28 декабря.