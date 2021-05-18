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ЦБ: Даже если Россию отключат от SWIFT, ее частично заменит российский аналог

В Банке России считают, что рисков отключения России от SWIFT нет

В Банке России не видят рисков отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Даже если это случится, внутрироссийский трафик можно будет перевести на отечественную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Такое мнение 18 мая высказала в Госдуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему», — цитирует Скоробогатову РИА Новости.

Она добавила, что Центробанк находится в прямом контакте со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT. Там подтвердили, что «все будет работать штатно, без каких-либо проблем».

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тыс. финансовых организаций по всему миру. Европарламент в проекте резолюции предложил отключить Россию от этой системы в случае вторжения на территорию Украины.

СПФС Банка России была создана в 2015 году как альтернатива SWIFT, если страна будет отключена международной системы. К отечественному аналогу подключены более 400 организаций. Большинство из них — российские банки, но также среди них есть 23 иностранных банка — из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии.

По итогам 2020 года доля СПФС во внутрироссийском трафике составила 20,6% от общего числа операций. В подготовленной Банком России стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 год регулятор поставил цель довести долю СПФС в рамках внутрироссийского трафика до 30% к 2023 году.

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