ЦБ: Даже если Россию отключат от SWIFT, ее частично заменит российский аналог

В Банке России не видят рисков отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Даже если это случится, внутрироссийский трафик можно будет перевести на отечественную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Такое мнение 18 мая высказала в Госдуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.



«Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему», — цитирует Скоробогатову РИА Новости.