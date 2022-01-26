Обязательную вакцинацию для студентов начинают вводить в российских регионах

В Красноярском крае стартует обязательная вакцинация совершеннолетних студентов от коронавируса. Такое постановление подписал глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
«<...> В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены обучающиеся в профессиональных образовательных и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет. <...> Внесение указанной категории в приоритетный список для вакцинации против COVID-19 позволит руководству образовательных учреждений принять дополнительные меры по повышению охвата вакцинацией совершеннолетних учащихся», — отмечает Горяев в своём телеграм-канале 26 января.
Уже к 15 марта планируется сделать прививки от ковида не менее 80% студентов.
«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80% от общей численности следующим категориям граждан: обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет», — говорится в постановлении.