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Обязательную вакцинацию для студентов начинают вводить в российских регионах

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В Красноярском крае стартует обязательная вакцинация совершеннолетних студентов от коронавируса. Такое постановление подписал глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

«<...> В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены обучающиеся в профессиональных образовательных и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет. <...> Внесение указанной категории в приоритетный список для вакцинации против COVID-19 позволит руководству образовательных учреждений принять дополнительные меры по повышению охвата вакцинацией совершеннолетних учащихся», — отмечает Горяев в своём телеграм-канале 26 января.

Уже к 15 марта планируется сделать прививки от ковида не менее 80% студентов.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80% от общей численности следующим категориям граждан: обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет», — говорится в постановлении.

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Комментарии (1)

виннопухх
Для подростков сделайте обязательную вакцинацию! В классах по 10 человек болеют...
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