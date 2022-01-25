«Проект уничтожения россиян». Депутат в Забайкалье призвал отстреливать бродячих собак, а зоозащитников — «ставить к стенке»

«То, что собак нельзя убивать, — это абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал. Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время — её ликвидируют. И неважно, агрессивная она или нет. Не должны собаки быть бродячими», — сказал он 25 января изданию «Чита.ру» .

В Забайкалье, где бродячие собаки насмерть загрызли девочку , депутат местного Заксобрания Александр Михайлов заявил, что безнадзорных животных нужно отстреливать.

Высказался он и о зоозащитниках, которые борются за права бездомных собак. Михайлов считает, что они «не просто угрожают безопасности России, а подрывают её». Нашел он и след Запада.



«Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — заявил парламентарий.



Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности после гибели школьницы в поселке Домна Читинского района. Губернатор региона пообещал убрать всех бродячих собак с улиц поселка. После трагедии в Госдуме решили изменить законодательство, чтобы решить проблему нападения бродячих собак на людей.

