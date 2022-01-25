FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -8
77.36р87.59р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Проект уничтожения россиян». Депутат в Забайкалье призвал отстреливать бродячих собак, а зоозащитников — «ставить к стенке»

35
Печать

В Забайкалье, где бродячие собаки насмерть загрызли девочку, депутат местного Заксобрания Александр Михайлов заявил, что безнадзорных животных нужно отстреливать.

«То, что собак нельзя убивать, — это абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал. Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время — её ликвидируют. И неважно, агрессивная она или нет. Не должны собаки быть бродячими», — сказал он 25 января изданию «Чита.ру».

Высказался он и о зоозащитниках, которые борются за права бездомных собак. Михайлов считает, что они «не просто угрожают безопасности России, а подрывают её». Нашел он и след Запада.

«Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — заявил парламентарий.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности после гибели школьницы в поселке Домна Читинского района. Губернатор региона пообещал убрать всех бродячих собак с улиц поселка. После трагедии в Госдуме решили изменить законодательство, чтобы решить проблему нападения бродячих собак на людей.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (35)

07A
Уточнение-депутат Александр Михаилов провел детство в корейской деревне!
Вульпес Инкульта
Ну, тут явно протекция интересов браконьеров.
PapaKarlo
Уверен, что если на защитника собак нападет стая одичавших и голодных собак,он быстро переменит свое мнение и перейдет в стан сторонников острела. По одиночке они милые создания. Этакие милашки, сюсюшки с бантиками... Но когда зима, холод, еды нет все меняется...
На меня нападала небольшая стая собак 6-7 особей и у меня на затылке волосы дыбом вставали от такой агрессивности и ощущения, что для этих зверей я полный ноль. Только объект пищи для них... Стресс и неприязнь к собакам на всю жизнь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний