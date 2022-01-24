Рядовой отработал приемы на ефрейторе за плохой покос травы. Петербургский суд оценил неуставные отношения в 15 тысяч

Санкт-Петербургский гарнизонный военсуд вынес приговор за неподобающее отношение рядового к сослуживцу. Дважды брошенный на пол ефрейтор всё простил, военный прокурор не дал им помириться.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 24 января, Гаджимурад Магомедов признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК) в июне прошлого года.



Согласно материалам дела, тем утром в суточный наряд заступил ефрейтор, командование поставило ему задачу косить траву в автопарке войсковой части, рядовой Магомедов застал его за работой и остался недоволен результатом. Урок преподал в помещении контрольно-технического пункта на глазах у других призывников, что, как настаивает обвинение, делает его вдвойне унизительным.

