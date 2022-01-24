Рядовой отработал приемы на ефрейторе за плохой покос травы. Петербургский суд оценил неуставные отношения в 15 тысяч

Санкт-Петербургский гарнизонный военсуд вынес приговор за неподобающее отношение рядового к сослуживцу. Дважды брошенный на пол ефрейтор всё простил, военный прокурор не дал им помириться.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 24 января, Гаджимурад Магомедов признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК) в июне прошлого года.
Согласно материалам дела, тем утром в суточный наряд заступил ефрейтор, командование поставило ему задачу косить траву в автопарке войсковой части, рядовой Магомедов застал его за работой и остался недоволен результатом. Урок преподал в помещении контрольно-технического пункта на глазах у других призывников, что, как настаивает обвинение, делает его вдвойне унизительным.
«Совершил подсечку ногой, борцовским приемом повалил потерпевшего на пол и, обхватив руками шею, применил к нему удушающий прием, от чего последний стал задыхаться и просить жестами отпустить его», — приводит подробности пресс-служба.
Рядовой повторил свои действия дважды, разнимать пришлось сослуживцу. Больше всего, вероятно, пострадало достоинство ефрейтора, сам он получил только ссадины на подбородке. Обиду не затаил.
Как следует из судебной картотеки, дело Магомедова поступило в суд в октябре прошлого года и было прекращено в связи с примирением сторон. Военный прокурор оспорил решение, указав, что фигурант одновременно совершил преступление против личности и воинского устава — и всё это два раза подряд. В этом случае примирения участников и извинения перед командованием недостаточно, отмечено в представлении. Дело отправили на новое рассмотрение.
В результате уже вернувшийся из армии Магомедов по решению Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда оштрафован на 15 тысяч рублей.