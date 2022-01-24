«Тело ломает, апатия и нервозность»: как «омикрон» пробивает защиту и «Спутника», и «Джонсона»

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Детские праздники, корпоративы, спортзалы, встречи с больными коллегами в офисах — все по-разному знакомятся с новой версией ковида. Но симптомы похожи: насморк, слабость, ломота в теле, у некоторых апатия и нервозность. А вот запахи пропадают не у всех. В целом заболевшие говорят, что ничего страшного с ними не происходит, а «омикрон» даже мягче гриппа.

Елена Анатольева заболела с мужем

«Мы с супругом свеженькие больные. Живем в Приморском районе. Оба привиты. Он в декабре, я в марте прошлого года. Муж заболел 17 января. Был в командировке в Нижнем. Его компания там делала корпоратив, а теперь 20 сотрудников лежат.



Вызвали службу 122. Меньше чем через сутки пришёл врач, взял мазок. Результат теста появился в «Госуслугах» в четверг. К сожалению, положительный. Я заболела следом, и мы опять вызвали 122.

Симптомы одинаковые: высокая температура, 37 — 38 С в первые сутки, плюс сильная головная боль и боль в мышцах. Легкий насморк, слабость. Апатия и лёгкая нервозность присутствует. В целом, по словам врачей, у нас лёгкая форма, и надеемся быстро вылечиться. Больничный дают на 2 недели».

Алена Морозова не успела на ревакцинацию

«Привиты и я и муж были ещё в июне, на ревакцинацию только собирались, но не успели. В субботу ходили с друзьями на детский день рождения в игровой центр, подозреваю, что кто-то из нас принёс заразу туда. В среду стало ясно, что из шести человек взрослых у четырех яркие симптомы простуды — ковида.

У меня вечером во вторник запершило в горле. А утром в среду поднялась температура, проявились сопли. У мужа всё более-менее идентично. У ребёнка (1-й класс) поднялась температура единожды, сбили жаропонижающим, и всё, скачет козой второй день. После этого остались дома, вызвали врача.



Врач пришла в тот же день. Положительные результаты мазка спустя чуть больше суток. Из поликлиники перезванивают после визита. Спрашивали о самочувствии, сказали, повторный тест будет ориентировочно 31 января.

В начале болезни было прямо неприятно: вялость, слабость. Но не так неприятно, как, например, грипп. Жаропонижающее отлично помогало сбить высокую температуру. На третий день стала чувствовать себя отлично, только кашель появился, ну и нос отекает, но бывало и похуже».

Екатерина Иванова (имя изменено) заразилась и теперь страдает от ломоты

«Сначала у меня появился даже не насморк, а небольшая заложенность носа. Я не придала этому значения, подумала, что просто простыла. Тем более что я делала прививку «Спутником» в октябре. Но сдала тест — он оказался положительным.

Температура только один раз поднималась до 37,1 градуса. Но болят руки, ноги, ломота в теле — ни сядешь нормально, ни ляжешь. Вызвала врача. Он не пришёл — позвонил из поликлиники, опросил, предложил забрать лекарства. Отправила сына в поликлинику. Через десять дней после первого теста надо будет снова сдавать».



Петр Иванов заболел после кучи прививок

«Когда и как я заразился — не могу понять. Большую часть времени я сижу дома и выхожу разве что в магазин. Вся работа у меня в основном удалённая. Но я хожу в спортзал, так что, скорее всего, заразился там.

Вакцинировался много раз. В первый раз ещё до того, как это стало мейнстримом, — 12 октября 2020 года. Это было клиническое испытание китайской вакцины от коронавируса. В мае, после исследования, я привился «Спутником», а месяц назад прошёл ревакцинацию.

Помимо всего прочего, где-то зимой 2021 года я участвовал в клиническом исследовании вакцины от ближневосточного респираторного синдрома. Этот вирус тоже относится к семейству коронавируса.

Болею я уже четыре дня. Сначала першило в горле. Затем появились насморк и кашель. Врач ко мне прийти не смогла. Она позвонила, спросила про самочувствие и спросила, могу ли я сам прийти в поликлинику, так как у неё очень много вызовов сегодня.

Поликлиника у меня находится в 30–40 метрах ходьбы. Я решил сходить. Она меня прослушала, взяла мазок, дала бумажку с рекомендациями по приему препаратов и классический набор от всех болезней. Тест пришёл положительный.



К вечеру у меня поднялась температура, заболели мышцы ног. Еще меня беспокоит очень странная слабость. Такое чувство, будто у меня температура, но температуры нет. Кашель есть, но редко. Он не похож на остаточный, но достаточно редко я кашляю».

Светлана, заразилась от мужа в Москве

«Я болела ковидом год назад, у меня «Спутник» и «Джонсон», миллион антител. Но не получилось не заразиться от мужа, который вернулся с «омикроном» из Казахстана.

Запахи и вкусы не пропадали. В целом можно сказать, в первый раз мне было гораздо хуже. В этот раз все проходит как простуда — температура, насморк и очень болит горло, как ангина. Первые три дня было тяжко, сейчас лучше. Лечим так же, как и до этого: много пьём, много спим и то, что болит, то и лечим.

Вокруг болеют все знакомые, берегите себя! Не так страшен «омикрон», как был коронавирус в первую волну. Всем любовь и вакцинация».

Как писала «Фонтанка», «омикрон» посадил по домам 50 тысяч петербуржцев — вдвое больше, чем неделю назад. Поток пациентов настолько увеличился, что Смольный с понедельника отправил пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирус в поликлиники своим ходом. Врачей на всех недостаточно.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

