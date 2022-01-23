Разделяй и лечи. В Смольном рассказали, куда с понедельника идти пациентам с ОРВИ и подозрением на коронавирус

С понедельника, 24 января, принимать пациентов с легкой формой ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию в большинстве поликлиник будут в приемно-смотровых боксах и специально выделенных кабинетах. Пропускать к медикам будут через отдельные входы, предварительная запись не требуется.

Добираться до больниц заболевшим рекомендовано пешком, на такси или личном автомобиле. «Пользоваться общественным транспортом не должны», — предупреждают в комздраве.

Инвалидов, маломобильных граждан, больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременных, мам с детьми до 3 лет и всех, кто старше 60 лет, просят воздержаться от личного визита и вызвать врача на дом.