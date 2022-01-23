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Разделяй и лечи. В Смольном рассказали, куда с понедельника идти пациентам с ОРВИ и подозрением на коронавирус

Петербургские поликлиники с началом рабочей недели переходят на новый режим работы и разделяют потоки пациентов. Об этом 23 января сообщает комитет по здравоохранению Смольного.

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С понедельника, 24 января, принимать пациентов с легкой формой ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию в большинстве поликлиник будут в приемно-смотровых боксах и специально выделенных кабинетах. Пропускать к медикам будут через отдельные входы, предварительная запись не требуется.

Добираться до больниц заболевшим рекомендовано пешком, на такси или личном автомобиле. «Пользоваться общественным транспортом не должны», — предупреждают в комздраве.

Инвалидов, маломобильных граждан, больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременных, мам с детьми до 3 лет и всех, кто старше 60 лет, просят воздержаться от личного визита и вызвать врача на дом.

Посмотреть список медучреждений с отдельными боксами, которые могут обеспечить разделение потоков, можно здесь.

Перечень медицинских организаций для пациентов с ОРВИ 1Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

У прикрепленных к ним горожан появится выбор — ждать врача или добираться до него самостоятельно, пояснили вечером 23 января «Фонтанке» в комитете по здравоохранению. Зачастую второй вариант гораздо быстрее из-за повышенной загрузки медиков.

Петербуржцам, которые прикреплены к не вошедшим в список поликлиникам, в том числе, к офисам врачей общей практики (как правило, это в новых микрорайонах), такого выбора не предоставлено — им придется ждать медпомощь дома.

Петербургское управление Роспотребнадзора 21 января ввело запрет на плановую медпомощь и профосмотры. Меру объяснили распространением «омикрона». Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уточнил, что таким образом предполагается высвободить время врачей и среднего медицинского персонала, которые смогут направить свои усилия на помощь пациентам с тяжёлым течением болезни. Эту же цель преследует разделение потоков в поликлиниках.

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Комментарии (21)

Serg_I
Сначала отобрали под ковид многопрофильные больницы, теперь по сути забирают поликлиники... Что дальше?
267092328
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, та.к как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
boroda_ne
То есть, если год назад если КОВИДный больной выходил за хлебушком - то его чуть не расстреливали. Зато теперь можно переться через весь район (город) в поликлинику, являя собой оружие массового заражения. ВЫ знаете теперь, почему у нас столько новых больных!
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