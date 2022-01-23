Разделяй и лечи. В Смольном рассказали, куда с понедельника идти пациентам с ОРВИ и подозрением на коронавирус

С понедельника, 24 января, принимать пациентов с легкой формой ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию в большинстве поликлиник будут в приемно-смотровых боксах и специально выделенных кабинетах. Пропускать к медикам будут через отдельные входы, предварительная запись не требуется.
Добираться до больниц заболевшим рекомендовано пешком, на такси или личном автомобиле. «Пользоваться общественным транспортом не должны», — предупреждают в комздраве.
Инвалидов, маломобильных граждан, больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременных, мам с детьми до 3 лет и всех, кто старше 60 лет, просят воздержаться от личного визита и вызвать врача на дом.
Посмотреть список медучреждений с отдельными боксами, которые могут обеспечить разделение потоков, можно здесь.
У прикрепленных к ним горожан появится выбор — ждать врача или добираться до него самостоятельно, пояснили вечером 23 января «Фонтанке» в комитете по здравоохранению. Зачастую второй вариант гораздо быстрее из-за повышенной загрузки медиков.
Петербуржцам, которые прикреплены к не вошедшим в список поликлиникам, в том числе, к офисам врачей общей практики (как правило, это в новых микрорайонах), такого выбора не предоставлено — им придется ждать медпомощь дома.
Петербургское управление Роспотребнадзора 21 января ввело запрет на плановую медпомощь и профосмотры. Меру объяснили распространением «омикрона». Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уточнил, что таким образом предполагается высвободить время врачей и среднего медицинского персонала, которые смогут направить свои усилия на помощь пациентам с тяжёлым течением болезни. Эту же цель преследует разделение потоков в поликлиниках.