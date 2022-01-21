Лисовец: Запрет на плановую медпомощь в Петербурге могут снять только через 4-5 недель

«Непродолжительное время, может быть 4-5 недель, будет приостановлен ряд профилактических мероприятий, которые осуществляются на амбулаторном этапе, проще говоря — в поликлиниках. Это профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Кроме того, мы приостановим оказание медицинской помощи в плановой форме в поликлиниках, при тех заболеваниях, при которых эту помощь можно на небольшой промежуток времени приостановить», – рассказал Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец назвал срок через который в Петербурге могут возобновиться профосмотры и плановая медпомощь в поликлиниках.

Он уточнил, что с 21 января в Петербурге приостанавливается проведение профилактических осмотров, в том числе диспансеризации, а также прием врачей-специалистов, которые не оказывают помощь пациентам с социально-значимыми заболеваниями – онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными и иными, при которых отсрочка может повлечь ухудшение состояния здоровья.



Для всех остальных категорий граждан помощь будет временно приостановлена. Исключением станет помощь беременным, стоматологическая помощь и частные медицинские организации без прикрепленного населения. Детские поликлиники также не будут проводить профосмотры и диспансеризацию.



Предполагается, что эти меры позволят высвободить врачей и средний медицинский персонал, которые направят все свои усилия на оказание медпомощи пациентам с ковидом, внебольничными пневмониями и симптомами ОРВИ.



Ограничения на плановую госпитализацию в больницах не предусмотрено. Все пациенты с экстренными и неотложными состояниями смогут получить помощь в прежнем режиме как на амбулаторном, так и стационарном этапе.

