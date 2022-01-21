В Петербурге из-за «омикрона» запретили плановую медпомощь и профосмотры

Все это бесит уже непомерно. Причем тут плановая помощь!!! Мне в понедельник 24.01 на плановую операцию на запястье идти надо было. Хрен знает сколько времени назад начала эту историю.

К врачу не попасть. Пока номерок выбьешь....две недели прошло...потом к другому врачу...потом анализы сдай и на через месяц тебя запишут на операцию.

И что в итоге...тебя за два дня до операции погулять отправляют?????

А ничего что рука болит?! Нет у меня для всего этого ни одного литературного эпитета. Сплошной мат.