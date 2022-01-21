В Петербурге из-за «омикрона» запретили плановую медпомощь и профосмотры

В документе от 21 января говорится, что в связи с ухудшением обстановки из-за «омикрона» с этого момента и до особого распоряжения вводится запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации отдельных групп населения, а также на проведение медицинских осмотров детей.
Вводится запрет на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях. За исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, которые грозят ухудшением состояния, жизни и здоровью.
Решение не касается негосударственных учреждений, стоматологии, женских консультаций и предрейсовых, послесменных и других подобных осмотров.