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В Петербурге из-за «омикрона» запретили плановую медпомощь и профосмотры

Петербургское управление Роспотребнадзора своим постановлением ввело запрет на оказание плановой помощи и проведение медосмотров в городе на Неве.

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В документе от 21 января говорится, что в связи с ухудшением обстановки из-за «омикрона» с этого момента и до особого распоряжения вводится запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации отдельных групп населения, а также на проведение медицинских осмотров детей.

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Вводится запрет на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях. За исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, которые грозят ухудшением состояния, жизни и здоровью.

Решение не касается негосударственных учреждений, стоматологии, женских консультаций и предрейсовых, послесменных и других подобных осмотров.

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Комментарии (69)

iphonedimona
Медленно вымирают людишки, надо их лишить остатков медицины.
Кстати, про стоматологов. Моя знакомая получила летом ковид от стоматолога. Интересная история. Стоматолог принимал её находясь в болезненном состоянии. После приема заболела и она. Тест ковид не определил, поставили диагноз - ангина. А уже осенью она узнала от того стоматолога, что он после того приёма лежал в больнице с ковидом. Тут всё прекрасно, и больные врачи, и некачественные тесты, и упрямые компьютерщики "фонтанки", продолжающие выкладывать изображения в идиотском расширении. Верните JPG!
267089040
Все это бесит уже непомерно. Причем тут плановая помощь!!! Мне в понедельник 24.01 на плановую операцию на запястье идти надо было. Хрен знает сколько времени назад начала эту историю.
К врачу не попасть. Пока номерок выбьешь....две недели прошло...потом к другому врачу...потом анализы сдай и на через месяц тебя запишут на операцию.
И что в итоге...тебя за два дня до операции погулять отправляют?????
А ничего что рука болит?! Нет у меня для всего этого ни одного литературного эпитета. Сплошной мат.
Цитата Лаврова
А кто будет решать, угрожающее жизни состояние у человека или нет? Тетя из регистратуры?
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