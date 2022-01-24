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«Омикрон» закрыл по домам 50 тысяч петербуржцев — вдвое больше, чем неделю назад

Число пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении продолжает быстро увеличиваться в Петербурге. Растет и загрузка ковидных стационаров, сообщили в Смольном.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 24 января, амбулаторно лечатся уже 48 416 жителей Петербурга. 15 января их было 24 818. Число пациентов в «красных зонах» достигло 6 255 человек. Из них 638 в реанимации, 347 подключены к ИВЛ, 197 во временном госпитале в «Ленэкспо», 503 в пансионате «Заря». Еще 78 человек в обсервации в пансионате «Балтиец», а 3 078 отправлены на карантин.

По данным Смольного, в Петербурге первой дозой привиты 2,33 млн жителей. Закончили цикл 2,84 млн человек. В запасе еще 777 тысяч доз.

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Комментарии (8)

Slava_Rossii
Жёлтый заголовок.
В статье нет данных, что люди болеют именно омикроном.
Alu
К взрослым на детских площадках лучше не подходить.Сам болею и гуляю с детьми сейчас.
So1nishko
"закрыл по домам 50 тысяч петербуржцев"
Нет оснований считать, что упоминаемые граждане постоянно находятся дома.
Соответственно, получается, что статья - fake news.
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