«Омикрон» закрыл по домам 50 тысяч петербуржцев — вдвое больше, чем неделю назад

Как говорится в эпидемиологической справке от 24 января, амбулаторно лечатся уже 48 416 жителей Петербурга. 15 января их было 24 818. Число пациентов в «красных зонах» достигло 6 255 человек. Из них 638 в реанимации, 347 подключены к ИВЛ, 197 во временном госпитале в «Ленэкспо», 503 в пансионате «Заря». Еще 78 человек в обсервации в пансионате «Балтиец», а 3 078 отправлены на карантин.



По данным Смольного, в Петербурге первой дозой привиты 2,33 млн жителей. Закончили цикл 2,84 млн человек. В запасе еще 777 тысяч доз.

